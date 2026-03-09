Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «και εμείς έχουμε πολλές εκπλήξεις» αναφερόμενος στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκαλείται από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί δημοσίευσε έναν πίνακα με την άνοδο των τιμών της ενέργειας, σημειώνοντας ότι «εννέα ημέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης Epic Mistake, οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, ενώ όλες οι πρώτες ύλες εκτοξεύονται».

Υποστήριξε ακόμη ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεών μας, ελπίζοντας να περιορίσουν το τεράστιο πληθωριστικό σοκ», προσθέτοντας ότι «το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα