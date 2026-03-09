Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «και εμείς έχουμε πολλές εκπλήξεις» αναφερόμενος στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση που προκαλείται από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

9 days into Operation Epic Mistake, oil prices have doubled while all commodities are skyrocketing. We know the U.S. is plotting against our oil and nuclear sites in hopes of containing huge inflationary shock. Iran is fully prepared. And we, too, have many surprises in store. pic.twitter.com/UNQu0fVZE2 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί δημοσίευσε έναν πίνακα με την άνοδο των τιμών της ενέργειας, σημειώνοντας ότι «εννέα ημέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης Epic Mistake, οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, ενώ όλες οι πρώτες ύλες εκτοξεύονται».

Υποστήριξε ακόμη ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεών μας, ελπίζοντας να περιορίσουν το τεράστιο πληθωριστικό σοκ», προσθέτοντας ότι «το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο».