Σε νέο σχόλιο προχώρησε ο Μασούντ Πεζέσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, σχετικά με το διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε την επιλογή ως εκδήλωση της βούλησης του λαού στην διακυβέρνηση.

Ο Πεζέσκιάν είπε επίσης ότι τα προβλήματα του Ιράν μπορούν να λυθούν μέσω της σοφής ηγεσίας του Χαμενεΐ και με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος βασισμένου στην εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή του λαού.

Η ανάρτησή του: