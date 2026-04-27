Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κίνηση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, η σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε λίγο μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παρέμεινε κλειστή, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση που ξεκινούσε από τον κόμβο Κηφισίας και έφτανε έως τον κόμβο Ηρακλείου.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ καταγράφονται 20′-25′ από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20′-25′ από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 27, 2026

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» και σε άλλους δρόμους

Με προβλήματα στους δρόμους ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς. Ο Κηφισός βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου, ενώ η Αττική Οδός παραμένει επιβαρυμένη λόγω του τροχαίου.

Επιπλέον, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Αθηνών-Κορίνθου (έξοδος και είσοδος), καθώς και στην Αθηνών-Λαμίας, από Αχαρνές έως Φιλαδέλφεια στο ρεύμα εξόδου και από τον κόμβο Καλυφτάκη έως την Αθήνα στο ρεύμα εισόδου.

Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, κατά διαστήματα αυξημένη κίνηση καταγράφεται στις λεωφόρους Κατεχάκη (προς Ηλιούπολη), Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος) και Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος και κάθοδος).

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς υπομονή και προσεκτική οδήγηση, ενώ συστήνεται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών όπου αυτό είναι εφικτό.