Το φαινόμενο του shrinkflation εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Πρόκειται για τη μείωση της ποσότητας ενός προϊόντος, ενώ η τιμή παραμένει ίδια ή αυξάνεται — μια «κρυφή» ανατίμηση που συχνά περνά απαρατήρητη.
Τι αλλάζει «σιωπηλά» στα ράφια:
- Σοκολάτες
- Δημητριακά
- Σνακ και πατατάκια
- Μπισκότα (οικογενειακά πακέτα)
- Παγωτά
- Σαμπουάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά
- Καλλυντικά
Τι να προσέχουμε ως καταναλωτές:
- Σύγκριση τιμής ανά μονάδα (€/κιλό ή €/λίτρο)
- Αλλαγές στο βάρος ή τον όγκο της συσκευασίας
- Ενδείξεις όπως «νέο μέγεθος» ή «βελτιωμένη συνταγή»
- Διαφορετικό σχήμα ή μικρότερη συσκευασία
Παραδείγματα συρρίκνωσης:
- Πατατάκια: από 90 γρ. → 70 γρ.
- Τυρογαριδάκια: από 85 γρ. → 80 γρ.
- Δρακουλίνια: από 75 γρ. → 60 γρ.
- Πακοτίνια: από 85 γρ. → 75 γρ.
- Κάψουλες καφέ: από 57 γρ. → 52 γρ.
- Παγωτά (οικογενειακά): από 3 λίτρα → 2,7 λίτρα
Έρχονται και νέες αυξήσεις:
Μετά το Πάσχα, καταγράφονται ανατιμήσεις έως και 15% από τις βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ, σε προϊόντα όπως:
- Αλλαντικά
- Σοκολάτες
- Γάλα εβαπορέ
- Τυροκομικά