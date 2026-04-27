Το φαινόμενο του shrinkflation εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Πρόκειται για τη μείωση της ποσότητας ενός προϊόντος, ενώ η τιμή παραμένει ίδια ή αυξάνεται — μια «κρυφή» ανατίμηση που συχνά περνά απαρατήρητη.

Τι αλλάζει «σιωπηλά» στα ράφια:

  • Σοκολάτες
  • Δημητριακά
  • Σνακ και πατατάκια
  • Μπισκότα (οικογενειακά πακέτα)
  • Παγωτά
  • Σαμπουάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά
  • Καλλυντικά

Τι να προσέχουμε ως καταναλωτές:

  • Σύγκριση τιμής ανά μονάδα (€/κιλό ή €/λίτρο)
  • Αλλαγές στο βάρος ή τον όγκο της συσκευασίας
  • Ενδείξεις όπως «νέο μέγεθος» ή «βελτιωμένη συνταγή»
  • Διαφορετικό σχήμα ή μικρότερη συσκευασία

Παραδείγματα συρρίκνωσης:

  • Πατατάκια: από 90 γρ. → 70 γρ.
  • Τυρογαριδάκια: από 85 γρ. → 80 γρ.
  • Δρακουλίνια: από 75 γρ. → 60 γρ.
  • Πακοτίνια: από 85 γρ. → 75 γρ.
  • Κάψουλες καφέ: από 57 γρ. → 52 γρ.
  • Παγωτά (οικογενειακά): από 3 λίτρα → 2,7 λίτρα

Έρχονται και νέες αυξήσεις:

Μετά το Πάσχα, καταγράφονται ανατιμήσεις έως και 15% από τις βιομηχανίες προς τα σούπερ μάρκετ, σε προϊόντα όπως:

  • Αλλαντικά
  • Σοκολάτες
  • Γάλα εβαπορέ
  • Τυροκομικά
