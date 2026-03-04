Τέλος στις κρυφές αυξήσεις στα ράφια των σουπερμάρκετ επιχειρεί να βάλει διάταξη που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και έρχεται να αντιμετωπίσει τη σύγχυση που προκαλεί η σμίκρυνση των συσκευασιών των προϊόντων χωρίς ανάλογη μείωση της τιμής τους.

Το μέτρο που θα προβλέπει ειδική σήμανση στα προϊόντα έρχεται με σκοπό να αντιμετωπίσει το λεγόμενο «shrinkflation», φαινόμενο το οποίο εντάθηκε την τελευταία διετία και αποτελεί διαδεδομένη πρακτική που ακολουθούν κυρίως πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες μικραίνουν τη συσκευασία ή την ποσότητα του προϊόντος τους, διατηρώντας όμως ίδια την τιμή.

Η πρακτική αυτή ακολουθείται σε όλη την γκάμα των προϊόντων από τα τρόφιμα έως τα απορρυπαντικά και συχνά δυσκολεύει τους καταναλωτές στις αγορές τους καθώς πιστεύουν ότι οι μικρότερες συσκευασίες αντιστοιχούν και σε χαμηλότερες τιμές.

Για δύο μήνες

Την υιοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου είχε προαναγγείλει ήδη από την περασμένη άνοιξη ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του πολυνομοσχεδίου, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση έως και τις 13 Μαρτίου, «τα προσυσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς να μειώνεται ανάλογα η τιμή, έτσι ώστε η προκύπτουσα μετά τη μείωση της ποσότητας του προϊόντος τιμή μονάδας να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που ίσχυε πριν από τη μείωση της ποσότητας, θα φέρουν ειδική επισήμανση». Η ειδική επισήμανση θα διατηρείται για τουλάχιστον δύο μήνες από τη διάθεση του προϊόντος με μειωμένη ποσότητα στην αγορά και για τουλάχιστον δύο μήνες από τη διάθεση του προϊόντος από κάθε επιχείρηση λιανικού εμπορίου ξεχωριστά.

Υπόχρεες για την τοποθέτηση και τη διατήρηση της ειδικής επισήμανσης θα είναι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, δηλαδή τα σουπερμάρκετ, ενώ το κόστος κατασκευής και διατήρησης της επισήμανσης θα αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις που παράγουν το προϊόν ή το εισάγουν στην ελληνική αγορά. Τον έλεγχο της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου θα έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μάλιστα ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, θα προβλέπονται οι κυρώσεις. Ανάμεσά τους σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας και παράλειψή της στο μέλλον, αλλά και πρόστιμο από πέντε χιλιάδες έως δύο εκατομμύρια ευρώ και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου.

MyKataggelies

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με το είδος, το περιεχόμενο και το μέγεθος της επισήμανσης, τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων αλλά και την κλιμάκωση των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μέτρου. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης και η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής καταγγελιών «MyKataggelies». Η εφαρμογή θα εγκαθίσταται σε «έξυπνες» κινητές συσκευές με λογισμικό/λειτουργικό Android ή iOS και θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ενδιαφερομένους για την υποβολή ανώνυμης ή επώνυμης καταγγελίας. Μάλιστα, σε περίπτωση επώνυμης καταγγελίας θα απαιτείται η σύνδεση με χρήση προσωπικών κωδικών-διαπιστευτηρίων (taxisnet) και θα δίνεται η δυνατότητα λήψης και επισύναψης φωτογραφίας με δεδομένα χρονοσήμανσης και εντοπισμού γεωγραφικής θέσης.

Μπαράζ ελέγχων για πιθανά φαινόμενα κερδοσκοπίας

Την ίδια ώρα και ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθεί να τιθασεύσει την ακρίβεια, η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί έναν νέο κύκλο αυξήσεων με τα καύσιμα να εμφανίζουν ήδη τις πρώτες ανατιμήσεις ενώ φόβοι εκφράζονται και για τις συνέπειες από τη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας στο παγκόσμιο εμπόριο. Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινας Τσαγγάρη, με αντικείμενο την εικόνα της αγοράς.

«Από την πρώτη στιγμή των πολεμικών επιχειρήσεων είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, παρακολούθηση, καθώς και έλεγχο της αγοράς. Θέλω να βεβαιώσω όλους τους πολίτες ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας» δήλωσε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι οι όποιες αυξήσεις παρατηρούνται είναι αδικαιολόγητες, δείχνουν αισχροκέρδεια και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. «Καθώς τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς, επεξεργαζόμαστε από κοινού με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή ενδεχόμενα πρόσθετα και έκτακτα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών» είπε ο υπουργός. Να σημειωθεί ότι από το περασμένο Σάββατο έως χθες η Ανεξάρτητη Αρχή είχε πραγματοποιήσει περισσότερους από 500 ελέγχους και θα συνεχίσει με εντατικό ρυθμό για όσο διάστημα χρειαστεί.