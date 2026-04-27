Η Χάρις Αλεξίου πέρα από κορυφαία ερμηνεύτρια πλέον ξεχωρίζει και για τις υποκριτικές της ικανότητες οι οποίες είναι εξαιρετικές.

Η πρεμιέρα της παράστασης Τζένη Τζένη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πραγματοποιήθηκε και πέρα από την παράσταση που είναι talk of the town και το cast που είναι ένας και ένας, φαίνεται πως ο κόσμος υπεραγαπά και τα backstage moments.

Ένα βίντεο της Χάρις Αλεξίου από τους συνεργάτες της απέσπασε 11.000 likes , με τον κόσμο να αποθεώνει την ομορφιά και το πόσο σικ είναι.

Ό.τι και να κάνει η Χάρις Αλεξίου πάντα θα γίνεται viral.

Ακόμα και με ένα απλό βίντεο της καθημερινότητας της. Γιατί ο κόσμος αγαπά όλες τις πτυχές της.

Η ίδια με αφορμή την πρεμιέρα είχε μιλήσει και στις τηλεοπτικές κάμερες.

Από την πλευρά της, η Χάρις Αλεξίου λέει: «Είναι ένας φόρος τιμής σε αυτούς τους ήρωες του ελληνικού σινεμά. Εγώ συγκινούμαι και μόνο που βλέπω τις εικόνες αυτές και μόνο που με κάνει να θυμάμαι αυτά που έχουμε ζήσει μαζί τους και το ότι τους ξαναζωντανεύουμε. Είναι ένας φόρος τιμής».

Στην κάμερα του «Buongiorno» μίλησαν επίσης ο Νίκος Καραθάνος (σκηνοθέτης), ο Χρήστος Λούλης και η Ζέτα Μακρυπούλια.

«Ο κινηματογράφος δεν αγαπάει το θάνατο»

Με αρχική έμπνευση το “Τζένη Τζένη”, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκ αιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη. Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.