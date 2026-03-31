Συγκίνηση και βαθιά θλίψη επικράτησαν στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τη σπουδαία Μαρινέλλα. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, καθώς το κοινό απέδωσε το ύστατο χαίρε σε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού.

Με λόγια γεμάτα αγάπη και σεβασμό, η Χάρις Αλεξίου εκφώνησε τον επικήδειο λόγο για τη μεγάλη ερμηνεύτρια, συγκινώντας όσους παρευρέθηκαν στην τελετή.

«Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου. Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες. Και ας χτυπούσε η καρδιά σου. Ο κόσμος περίμενε να επιστρέψεις, γιατί έτσι μας είχες μάθει. Όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα. Και είναι όλοι εδώ για να αποχαιρετήσουν. Μιλά για σένα όλος ο Ελληνισμός που κατοικεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, με λόγια εμβληματικά, λατρευτικά. Πολλοί σε λένε μάνα. Μιλάνε για το χιούμορ, το νοιάξιμο σου για τους αδύναμους και την ευγνωμοσύνη για όσους σε γνώρισαν. Μαρινέλλα μου καπετάνισσα, αυτή η κρυστάλινη φωνή από ποια πηγή είχε βγει; Σε θυμάμαι στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων να ανοίγεις τα χέρια σου σαν να ήθελες να πετάξεις. Για όσους συνεργαστήκαμε μαζί σου ήσουν δώρο μεγάλης αξίας. Μας γέμισες πλούτο κυρά μου, το καταλαβαίνεις;».

Η φωνή της Χάρις Αλεξίου ράγισε καθώς απηύθυνε τον τελευταίο αποχαιρετισμό, με τους παρευρισκόμενους να συγκινούνται βαθιά. Το πλήθος, μέσα σε σιωπή και δάκρυα, συνόδευσε τη Μαρινέλλα στο τελευταίο της ταξίδι, τιμώντας μια ζωή αφιερωμένη στο τραγούδι και στην τέχνη.