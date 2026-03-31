Ένα πορτρέτο που φυλάσσεται σε βρετανική συλλογή και για δεκαετίες θεωρούνταν απλώς αντίγραφο εργαστηρίου του Ρέμπραντ, αποδεικνύεται ότι έχει ζωγραφιστεί επίσης από τον ίδιο τον Ολλανδό δάσκαλο του 17ου αιώνα, σύμφωνα με κορυφαίο μελετητή της τέχνης. Τα δύο έργα, με τίτλο «Παλαιός Άνδρας με Χρυσή Αλυσίδα» και χρονολογημένα στις αρχές της δεκαετίας του 1630, απεικονίζουν […]