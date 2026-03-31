Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει την Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια. Το λαϊκό προσκύνημα διήρκεσε έως τις 13:00, ενώ στις 14:00 ξεκίνησε η νεκρώσιμη ακολουθία. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επικήδειους λόγους αναμένεται να εκφωνήσουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου, δύο καλλιτέχνες που συνδέθηκαν στενά με τη μεγάλη τραγουδίστρια και την πορεία της στο ελληνικό τραγούδι.

Το «παρών» στο τελευταίο αντίο

Στο λαϊκό προσκύνημα παρέστησαν πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής και της καλλιτεχνικής ζωής. Μεταξύ αυτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Χάρης Δούκας, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Γιώργος Περρής, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, η Κατερίνα Γκαγκάκη, η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Λίνα Μενδώνη, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Ηλίας Ψινάκης και ο Αντώνης Ρέμος.

Παρόντες ήταν επίσης οι Μελίνα Ασλανίδου, Ζωή Ράπτη, Σπύρος Μπιμπίλας, Μαρίνα Βερνίκου, Έλλη Κοκκίνου, Γιώργος Κατσαρός, Βαγγέλης Μεϊμαράκης,

Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαργαρίτης, Κατερίνα Κούκα, Κωνσταντίνα, Άντζελα Δημητρίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Πέγκυ Ζήνα, Γιώργος Χατζηνάσιος, Λάκης Λαζόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Γρηγόρης Βαλτινός και Τζώρτζια Κεφαλά.

«Θα ανταμώσει εκεί πάνω με τον Στέλιο»

Η Βάσω Κατσαβού, χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη, αποχαιρέτισε συγκινημένη τη μεγάλη ερμηνεύτρια, δηλώνοντας πως «θα ανταμώσει εκεί πάνω με τον Στέλιο» και «να του πει ότι τον αγαπάμε».

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη μέσα και έξω από τη Μητρόπολη, καθώς φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές απέτισαν φόρο τιμής σε μια φωνή που σημάδεψε ανεξίτηλα το ελληνικό τραγούδι.