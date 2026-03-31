Με μεγάλη προσέλευση κόσμου, που συνεχίζεται αμείωτη από το πρωί στις 08.00, η Ελλάδα αποχαιρετά από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη τη μοναδική Μαρινέλλα.

Η σορός της Μαρινέλλας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το περασμένο Σάββατο, θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι για το λαϊκό προσκύνημα έως τις 13:00. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών για να τελεσθεί στις 14.00 η εξόδιος ακολουθία. Η οικογένειά της έχει ζητήσει η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων δε, έχει ενημερώσει πως επιθυμία της είναι να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».

Από το πρωί πλήθος κόσμου ανέμενε τη σορό της μεγάλης ερμηνεύτριας, η οποία έφθασε στο παρεκκλήσι συνοδεία της οικογένειάς της, της κόρης της Τζωρτζίνας και των εγγονών της Μελίνας και Δημήτρη, καθώς και στενών της φίλων. Αμέσως μετά το προσκύνημα, ο κόσμος περνούσε την πόρτα της Μητρόπολης για να ανάψει ένα κερί στη μνήμη της.

Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στο παρεκκλήσι για να πουν το τελυταίο αντίο στην κορυφαία ερμηνέυτρια και η Βάσω Καζαντζίδη. «Η Μαρινέλλα ήταν αδερφή, αφήστε μας να πονέσουμε και να κλάψουμε» τόνισε. «Θυμάμαι τη συμπαράστασή της και την αγάπη της, ήταν εκεί, ήταν δίπλα μου» πρόσθεσε.