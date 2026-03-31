Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών έφθασε νωρίς το πρωί η σορός της Μαρινέλλας, η οποία εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από τις 08:00 έως τις 13:00. Στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Από νωρίς, πολύς κόσμος έσπευσε να περάσει από το παρεκκλήσει για να αποτίσει τον ύστατο χαιρετισμό στη μεγάλη καλλιτέχνιδα, που συντρόφεψε με τα τραγούδια της την καθημερινότητά τους για πολλές δεκαετίες. Αρκετοί άφηναν ένα λουλούδι και όλοι, όσοι περίμεναν στη σειρά, είχαν κάτι να πουν για τη ζωή και να εξάρουν την καταπληκτική φωνή και την αξιοσημείωτη καριέρα της.

Όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά της, δύο σημαντικοί ομότεχνοί της θα εκφωνήσουν επικήδειους, τιμώντας τη ζωή και την πορεία της: η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας.

«Δεν θα υπάρξει άλλη Μαρινέλλα – Απ’ όπου κι αν πέρασε άφησε πολιτισμό» τόνισε η Τάνια Τσανακλίδου που βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών.