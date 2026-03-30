Ήβη Αδάμου είναι μια από τις καλλιτέχνιδες που είχε συνεργαστεί με την Μαρινέλλα τους πρώτους μήνες που ήταν μανούλα.

Μάλιστα πρόσφατα έδωσε μια συνέντευξη μιλώντας για την συνεργασία τους και αναφέρθηκε στο πόσο βοηθητική ήταν η ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλλα στις πρόβες.

Την συμβούλευε, έδειχνε άπειρη κατανόηση, και μάλιστα βοηθούσε και με το μωρό.

Με αφορμή λοιπόν τον θάνατο της η Ήβη Αδάμου δημοσίευσε μια από αυτές τις στιγμές όπου η Μαρινέλλα νανουρίζει το μωρό της στις πρόβες. Πολύ τρυφερό, πολύ συγκινητικό.