Το ελληνικό πεντάγραμμο αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, μάνα» – Τα συγκινητικά μηνύματα
Θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια της Μαρινέλλας που πέθανε σε ηλικία 87 ετών το απόγευμα του Σαββάτου (28/3). Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, τα social media πλημμύρισαν από αναρτήσεις γεμάτες αγάπη για την ερμηνεύτρια που σημάδεψε με τη φωνή της και τη σκηνική της παρουσία το ελληνικό τραγούδι. […]
Μαρινέλλα: Τελευταίο αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού – Μια ζωή γεμάτη «φως», ένα ανεπανάληπτο καλλιτεχνικό φαινόμενο
Η ελληνική μουσική σκηνή θρηνεί την απώλεια της Μαρινέλλας, της «Κυρίας του πενταγράμμου», που έφυγε το Σάββατο 28/3/2026, μετά από άνιση μάχη, αφήνοντας πίσω σπουδαία διαδρομή και αμέτρητες επιτυχίες.
Μαρινέλλα: Αφιερώσεις στη μνήμη της από Ρέμο, Μάστορα και Βίσση στα νυχτερινά μαγαζιά που εργάζονται
Δύσκολη βραδιά για την Ελλάδα στον καλλιτεχνικό χώρο το Σάββατο. Τι είπαν οι καλλιτέχνες για την Μαρινέλλα; Όλη η Ελλάδα ένιωσε ένα πλάκωμα το Σάββατο το βράδυ μετά την ανακοίνωση της οικογένειας της Μαρινέλλας πως δεν είναι πλέον εν ζωή. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της. Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, […]
Στην αιωνιότητα η Μαρινέλλα – Πανελλήνια θλίψη για τον χαμό της
Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Μαρινέλλα, σε ηλικία 87 ετών, βυθίζόντας την χώρα στη θλίψη. Καλλιτέχνες, πολιτικοί και απλοί πολίτες υποκλίνονται στο ταλέντο της και την προσωπικότητά της υπογραμμίζοντας ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, υπέστη σοβαρό και εκτεταμένο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο […]