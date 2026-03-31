Με μεγάλη προσέλευση κόσμου, που συνεχίζεται αμείωτη από το πρωί στις 08.00, η Ελλάδα αποχαιρετά από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη τη μοναδική Μαρινέλλα, μία από τις φωνές που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι. Η σορός της Μαρινέλλας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το περασμένο Σάββατο, θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι για το λαϊκό προσκύνημα έως τις 13:00. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών για να τελεσθεί στις 14.00 η εξόδιος ακολουθία. Η οικογένειά της έχει ζητήσει η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων δε, έχει ενημερώσει πως επιθυμία της είναι να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».

