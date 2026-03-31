Με μεγάλη προσέλευση κόσμου, που συνεχίζεται αμείωτη από το πρωί στις 08.00, η Ελλάδα αποχαιρετά από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη τη μοναδική Μαρινέλλα, μία από τις φωνές που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι. Η σορός της Μαρινέλλας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το περασμένο Σάββατο, θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι για το λαϊκό προσκύνημα έως τις 13:00. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών για να τελεσθεί στις 14.00 η εξόδιος ακολουθία. Η οικογένειά της έχει ζητήσει η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων δε, έχει ενημερώσει πως επιθυμία της είναι να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».
Δημοφιλή
- 1
Fuel Pass: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
- 2
Επιδότηση μαμούθ έως 95% για ανακαίνιση σπιτιών: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
- 3
Πού αξίζει να ζεις το 2026; Η «χρυσή» λίστα με τις 10 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης
- 4
Ώρες κοινής ησυχίας: Τι αλλάζει από 1η Απριλίου - Δείτε το ωράριο
- 5
Μαρινέλλα: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο - Στις 14.00 η εξόδιος λειτουργία
- 6
Ειδήσεις και τελευταία νέα για Fuel Pass
- 7
Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σήμερα ο Νίκος Δένδιας
- 8
ΥΠΕΞ: Η ελληνική πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ασφαλή μεταφορά του Άγιου Φωτός στην Ελλάδα -
- 9
Νεκρές μάνα και κόρη σε σφραγισμένο δωμάτιο στου Ζωγράφου: «Δάγκωνε τη μητέρα του»ο ψέμα του 54χρονου στις
- 10
Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της κακοκαιρίας Erminioι θα γίνει με τα σχολεία στην Αττική
Στέλιος Καλογερόπουλος: Πέθανε ο «Κίτσος» της θρυλικής σειράς «Οι Πανθέοι»
Έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καλογερόπουλος, ο αγαπημένος ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του «Κίτσου» στη θρυλική σειρά «Οι Πανθέοι» της ΕΡΤ. Η σειρά «Οι Πανθέοι», βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Μικρασιάτη συγγραφέα Τάσου Αθανασιάδη, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραγωγές της δημόσιας τηλεόρασης. Ο Αθανασιάδης […]
Μαρινέλλα: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη
Χάρις Αλεξίου και Γιώργος Νταλάρας θα εκφωνήσουν επικήδειους.
«Salonica Bar Show» για δύο ημέρες 31/3 -1/4 στη ΔΕΘ-HELEXPO
Για δύο ημέρες, την Τρίτη 31 Μαρτίου και την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 στο Περίπτερο 12 της ΔΕΘ-HELEXPO, η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί το Salonica Bar Show που είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση, την ανταλλαγή γνώσης και την επαγγελματική εξέλιξη του bar και της φιλοξενίας. Το Salonica Bar Show αποτελεί μια αμιγώς επαγγελματική διοργάνωση για τον χώρο του […]
Τελικά είναι Ρέμπραντ!: Το «αντίγραφο» που δίχαζε για δεκαετίες αποδείχθηκε αυθεντικό
Ένα πορτρέτο που φυλάσσεται σε βρετανική συλλογή και για δεκαετίες θεωρούνταν απλώς αντίγραφο εργαστηρίου του Ρέμπραντ, αποδεικνύεται ότι έχει ζωγραφιστεί επίσης από τον ίδιο τον Ολλανδό δάσκαλο του 17ου αιώνα, σύμφωνα με κορυφαίο μελετητή της τέχνης. Τα δύο έργα, με τίτλο «Παλαιός Άνδρας με Χρυσή Αλυσίδα» και χρονολογημένα στις αρχές της δεκαετίας του 1630, απεικονίζουν […]