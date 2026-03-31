Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτισε την Μαρινέλλα ο Γιώργος Νταλάρας, χαρακτηρίζοντάς την, στον επικήδειό του, ως μάνα.

«Μαρινέλλα μου είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω. Μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει; Που δεν ξέρει τα τραγούδια σου; Την πορεία σου; Άνοιξες πόρτες, έριξες κάστρα, ήσουν ανατρεπτική και επίμονη μέχρι τέλους. Ήσουν πρότυπο για τις νέες γενιές. Θέλω ακόμα σου θυμίσω ότι κατάφερες κάτι απίστευτό: οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες» είπε μεταξύ άλλων.

«Εσύ δεν πέθανες προχθές, έφυγες, πέταξες πάνω από το Ηρώδειο σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη» σημείωσε ο Γιώργος Νταλάρας και πρόσθεσε:

«Για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, που με πήρε από παιδί από το χέρι. Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου και αν πας».