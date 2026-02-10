Στο κατάμεστο Ράδιο Σίτι με την ψυχολόγο και αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής ΑΠΘ , Εύχαρις Παναγοπούλου, βρέθηκε η Χάρις Αλεξίου και αποκάλυψε πράγματα για την ζωή της που δεν ξέραμε και που μας απέδειξαν για μια ακόμα μια φορά, πως είναι πρότυπο παρακίνησης.

Έχει κάνει ράφτινγκ στα 75 της, ενώ στοχεύει ταυτόχρονα να κάνει και σκι. Όπως είπε ήθελε/θέλει να προλάβει μερικά πράγματα. Ενώ παραδέχθηκε πως θα ήθελε να έχει τραγουδήσει περισσότερο, να παίζει όργανα, να έχει τραγουδήσει με την Μαρία Κάλλας και να έχει βρεθεί μουσικά σε περισσότερες μουσικές περιοχές.

Μάλιστα η ίδια μίλησε για το πένθος, ένα δύσκολο θέμα που λίγοι αγγίζουν. Τέλος, εκεί που κατέληξε και αυτό το μήνυμα έδωσε σε όποιον την άκουσε το βράδυ της Δευτέρας είναι πως δεν έχει παράπονο και είναι χορτάτη. Να θυμίσουμε μάλιστα πως η ίδια μπορεί να απέχει από το τραγούδι από επιλογή, αλλά την απολαμβάνουμε στη σειρά του Mega “Maestro” όπου την έχουμε δει να ξεδιπλώνει το υποκριτικό της ταλέντο.