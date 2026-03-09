Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μπαχρέιν, Bapco Energies, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κήρυξε κατάσταση «ανωτέρας βίας» στις αποστολές της, μετά από ιρανική επίθεση που έπληξε το συγκρότημα διυλιστηρίων της. Η νομική αυτή ρήτρα (force majeure) επιτρέπει σε μια εταιρεία να μην εκπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις επικαλούμενη συνθήκες εκτός ελέγχου της.

Η Bapco Energies επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό επηρέασε τις εγκαταστάσεις της, ωστόσο τόνισε πως έχουν ενεργοποιηθεί σχέδια διαχείρισης κρίσεων. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας και η σταθερότητα της προμήθειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς παραμένουν πλήρως καλυμμένες. Η προμήθεια καυσίμων, όπως διευκρινίζεται, θα συνεχιστεί χωρίς διακοπές παρά τις επιπτώσεις του συμβάντος.

Η Bapco Energies υπογράμμισε ότι η ενεργειακή επάρκεια της χώρας υποστηρίζεται από προληπτικά σχέδια, τα οποία είχαν τεθεί σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Η Κατερίνα Παναγοπούλου Face2Face με την Ρέα Πεϊμάνι: Ο εφιάλτης να ζεις στο Ιράν
Τελευταία Νέα