Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μπαχρέιν, Bapco Energies, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κήρυξε κατάσταση «ανωτέρας βίας» στις αποστολές της, μετά από ιρανική επίθεση που έπληξε το συγκρότημα διυλιστηρίων της. Η νομική αυτή ρήτρα (force majeure) επιτρέπει σε μια εταιρεία να μην εκπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις επικαλούμενη συνθήκες εκτός ελέγχου της.

Η Bapco Energies επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό επηρέασε τις εγκαταστάσεις της, ωστόσο τόνισε πως έχουν ενεργοποιηθεί σχέδια διαχείρισης κρίσεων. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας και η σταθερότητα της προμήθειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς παραμένουν πλήρως καλυμμένες. Η προμήθεια καυσίμων, όπως διευκρινίζεται, θα συνεχιστεί χωρίς διακοπές παρά τις επιπτώσεις του συμβάντος.

Η Bapco Energies υπογράμμισε ότι η ενεργειακή επάρκεια της χώρας υποστηρίζεται από προληπτικά σχέδια, τα οποία είχαν τεθεί σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της.