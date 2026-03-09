Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) ανακοίνωσε ότι «Ιρανικής προέλευσης βαλλιστικός πύραυλος που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ που είναι ανεπτυγμένα στην Ανατολική Μεσόγειο». Η πληροφορία κοινοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης του υπουργείου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ορισμένα τμήματα του πυραύλου κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές της Γκαζιαντέπ. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Το MSB υπογράμμισε ότι η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας. Παράλληλα, σημείωσε πως η χώρα είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της εδαφικής της ακεραιότητας ή του εναέριου χώρου της.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, «η συμμόρφωση προς τις προειδοποιήσεις της Τουρκίας είναι προς το συμφέρον όλων», με την Άγκυρα να επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή.

Εικόνες από τον βαλλιστικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία

Σκληρή προειδοποίηση από την Τουρκική Προεδρία

Ένας βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος εντοπίστηκε ότι είχε εκτοξευθεί από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τη χώρα μας, εξουδετερώθηκε έγκαιρα από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την περιοχή Şahinbey του Γκαζιαντέπ. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από όλα τα θεσμικά μας όργανα από την αρχή. Τα απαραίτητα μέτρα άμυνας και ασφάλειας έχουν τεθεί αμέσως σε εφαρμογή. Σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι αρμόδιες μονάδες μας, ιδίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενεργούν σε πλήρη συντονισμό. Η βούληση και η ικανότητα του κράτους μας να προστατεύσει τον εναέριο χώρο και την ασφάλεια των συνόρων της Τουρκίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Είναι ύψιστης σημασίας να μην κλιμακωθούν περαιτέρω οι εντάσεις στην περιοχή και να μην εξαπλωθούν οι συγκρούσεις σε ευρύτερη περιοχή. Επαναλαμβάνουμε έντονα την προειδοποίησή μας προς όλα τα μέρη, ιδίως το Ιράν, να απέχουν από ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια και τους αμάχους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, παρακαλούμε τους πολίτες και τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης να επιδεικνύουν προσοχή σε περιεχόμενο που απαιτεί επαλήθευση, θα μπορούσε να προκαλέσει πανικό και περιέχει παραπληροφόρηση, και να βασίζονται μόνο σε δηλώσεις των επίσημων αρχών μας.