Οι στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες του Ιράν ορκίστηκαν πίστη στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ , ο οποίος διορίστηκε για να αντικαταστήσει τον δολοφονημένο πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας.

ο οποίος διορίστηκε για να αντικαταστήσει τον δολοφονημένο πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, με εκρήξεις να αναφέρονται στην Κομ και την Τεχεράνη, ώρες αφότου οι ισραηλινές επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προκάλεσαν τοξικό καπνό σε όλη την ιρανική πρωτεύουσα.

Ένας όγδοος Αμερικανός στρατιώτης επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής σε τελετή προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Αλ Χαρτζ της Σαουδικής Αραβίας εν μέσω ιρανικών αντεπιθέσεων, ενώ στον Λίβανο, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί βίαια καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά.

Ιράν και Ισραήλ βρίσκονται πλέον σε ανοιχτή σύγκρουση, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε τις πρώτες ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον του Ισραήλ και γειτονικών χωρών του Κόλπου. Η επίθεση σημειώθηκε αφότου ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανέλαβε καθήκοντα ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον πατέρα του, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες ώρες του πολέμου.

Τη δέκατη ημέρα της ένοπλης σύρραξης που έχει φουντώσει σε όλη τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ ανακοίνωσε νέους βομβαρδισμούς στο κεντρικό Ιράν, στοχεύοντας «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος». Παράλληλα, καταδρομείς μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο, ενώ η νότια Βηρυτός, προπύργιο της Χεζμπολά, δέχθηκε αεροπορικά πλήγματα.

Η ένταση στην περιοχή και ο αποκλεισμός του στενού του Χορμούζ προκάλεσαν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε πάνω από τα 118 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Η ανάδειξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο 56χρονος ιερωμένος Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γνωστός για τους στενούς δεσμούς του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, επελέγη από τη Συνέλευση των Ειδικών ως νέος ανώτατος ηγέτης. Το όργανο των 88 μελών, που προέρχονται από το σιιτικό κληρικαλιστικό σύστημα, ανακοίνωσε την απόφασή του με επίσημο μήνυμα στην κρατική τηλεόραση.

Η Συνέλευση των Ειδικών δήλωσε ότι «δεν δίστασε ούτε λεπτό» να εκπληρώσει την αποστολή της, παρά «τη βάρβαρη επίθεση της εγκληματικής Αμερικής και του κακοποιού σιωνιστικού καθεστώτος». Οι Φρουροί της Επανάστασης, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία και η διπλωματία ορκίστηκαν πίστη στον νέο ηγέτη.

Στην Τεχεράνη επικράτησαν σκηνές αγαλλίασης, με πολίτες να κυματίζουν σημαίες και να φωτίζουν τη νύχτα με τα κινητά τους. Παρά το γεγονός ότι ο Αλί Χαμενεΐ είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο διαδοχής από τον γιο του, το 2024, ο Μοτζταμπά ήταν το επικρατέστερο όνομα στις συζητήσεις των τελευταίων ημερών.

Αντιδράσεις από Ισραήλ και ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε ήδη προειδοποιήσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα αποτελέσει «στόχο». Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, είχε δηλώσει πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ «δεν θα διαρκέσει πολύ» χωρίς την έγκρισή του, ενώ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ανεχθεί την ανάληψη εξουσίας από αυτόν.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της διαδοχής, η ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB μετέδωσε νέα εκτόξευση πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, συνοδευόμενη από φωτογραφία πυραύλου με τη φράση «υπό τις εντολές σου σάγεντ Μοτζταμπά».

Κλιμάκωση στον Κόλπο

Το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν ανέφεραν επίσης πυραυλικές και drone επιθέσεις από το Ιράν. Στη Σίτρα του Μπαχρέιν, 32 πολίτες τραυματίστηκαν, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την κατάρριψη τεσσάρων drones κοντά σε πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα.

Από την έναρξη του πολέμου, το Ιράν στοχεύει ενεργειακές υποδομές γειτονικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών.

Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου

Η σύρραξη έχει παραλύσει τις ροές υδρογονανθράκων από τον Κόλπο, με το στενό του Χορμούζ να αποτελεί κομβικό σημείο, καθώς από εκεί διέρχεται το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και ΥΦΑ. Η τιμή του βαρελιού WTI έχει αυξηθεί κατά 70% από την έναρξη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδριάζουν εκτάκτως μέσω βιντεοδιάσκεψης, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω Truth Social ότι η αύξηση των τιμών είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στους Times of Israel, ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι θα λάβει «αμοιβαία» απόφαση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος.

Μάχες στον Λίβανο και απώλειες

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις επιθέσεις του εναντίον «υποδομών της Χεζμπολά» στη Βηρυτό και στον ανατολικό Λίβανο. Οι συγκρούσεις επικεντρώνονται στην κοιλάδα Μπεκάα, κοντά στο χωριό Ναμπί Σέιτ, όπου σημειώθηκαν σφοδρές μάχες με ισραηλινούς καταδρομείς.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Υγείας, πάνω από 1.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 10.000 έχουν τραυματιστεί. Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Ρακάν Νασερεντίν, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 394 ανθρώπων, ανάμεσά τους 83 παιδιά, μέσα σε μία εβδομάδα.