Η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν επέλεξε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως διάδοχο του πατέρα του, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στη θέση του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το όνομα του 56χρονου Μοτζταμπά, συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο ακινήτων πολυτελείας στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Χαμενεΐ δεν είχε ποτέ εκλεγεί σε δημόσιο αξίωμα μέχρι τώρα, ωστόσο επί δεκαετίες διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο στενό περιβάλλον του πατέρα του, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Πολλοί επικριτές επισημαίνουν ότι μια διαδοχή από πατέρα σε γιο θα προκαλέσει πολιτικές εντάσεις στη χώρα.

Η στάση του Αλί Χαμενεΐ και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο διαδοχής από τον γιο του, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στις αρχές της επανάστασης του 1979, η οποία ανέτρεψε τη μοναρχία του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί.

Παράλληλα, έρευνα του Bloomberg αποκάλυψε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται να ελέγχει μέσω ενδιάμεσων ένα εκτεταμένο δίκτυο ακινήτων στο εξωτερικό, χωρίς περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο, βίλα στο Ντουμπάι και ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας στη Φρανκφούρτη και στη Μαγιόρκα, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται κυρίως από ιρανικά έσοδα πετρελαίου μέσω τραπεζών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ξενοδοχεία στη Φρανκφούρτη και δίκτυο αξίας €400 εκατ.

Ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία είναι το πεντάστερο Hilton Frankfurt Gravenbruch, το οποίο σύμφωνα με τα εταιρικά αρχεία ανήκει από το 2011 σε εταιρείες συνδεδεμένες με τον Ιρανό επιχειρηματία Αλί Ανσαρί και πέρασε στη διαχείριση της Hilton το 2024.

Το μέγεθος της περιουσίας

Ξεχωριστή έρευνα των Financial Times εκτίμησε ότι το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ανσαρί ανέρχεται περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει πολυτελή θέρετρα και ξενοδοχεία σε διάφορες χώρες, από γήπεδο γκολφ στη Μαγιόρκα έως ξενοδοχείο σκι στην Αυστρία, μέσω περίπλοκου δικτύου εξωχώριων εταιρειών σε Λουξεμβούργο, Αγ. Χριστόφορο και Νέβις, Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.

Ιστορικό και θρησκευτικό κύρος

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ. Σπούδασε θεολογία στην Κομ και υπηρέτησε εθελοντικά στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980, γεγονός που του προσδίδει κύρος στους κύκλους της επαναστατικής ελίτ.

Η επιρροή του, ωστόσο, προέρχεται κυρίως από τη στενή του σχέση με την εξουσία παρά από τη θρησκευτική του θέση. Φέρει τον βαθμό του χοτζατολεσλάμ, μια μεσαία ιερατική βαθμίδα χαμηλότερη από εκείνη του αγιατολάχ. Όπως και ο πατέρας του το 1989, ενδέχεται να αναλάβει την ηγεσία ακόμη κι αν δεν διαθέτει τον ανώτερο τίτλο, εφόσον υπάρξει σχετική νομική προσαρμογή.

Όπως και ο πατέρας του, φορά μαύρο τουρμπάνι, σύμβολο που παραδοσιακά δηλώνει καταγωγή από τον Προφήτη Μωάμεθ.