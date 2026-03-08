Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, εμφανίζεται σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα ως το πρόσωπο που η Συνέλευση των Ειδικών όρισε ως τον πλέον κατάλληλο για να αναλάβει την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Παράλληλα, το όνομά του συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο ακινήτων πολυτελείας στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η διαδοχή στην κορυφή του ιρανικού καθεστώτος παραμένει ανοιχτή. Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ θεωρείται ότι βρίσκεται ήδη στη θέση του Ανώτατου Ηγέτη.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει ποτέ εκλεγεί σε δημόσιο αξίωμα, ωστόσο επί δεκαετίες διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο στενό περιβάλλον του πατέρα του, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Πολλοί επικριτές επισημαίνουν ότι μια διαδοχή από πατέρα σε γιο θα προκαλούσε πολιτικές εντάσεις στη χώρα.

Η στάση του Αλί Χαμενεΐ και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο διαδοχής από τον γιο του, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στις αρχές της επανάστασης του 1979, η οποία ανέτρεψε τη μοναρχία του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί.

Παράλληλα, έρευνα του Bloomberg αποκάλυψε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται να ελέγχει μέσω ενδιάμεσων ένα εκτεταμένο δίκτυο ακινήτων στο εξωτερικό, χωρίς περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο, βίλα στο Ντουμπάι και ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας στη Φρανκφούρτη και στη Μαγιόρκα, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται κυρίως από ιρανικά έσοδα πετρελαίου μέσω τραπεζών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ξενοδοχεία στη Φρανκφούρτη και δίκτυο αξίας €400 εκατ.

Ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία είναι το πεντάστερο Hilton Frankfurt Gravenbruch, το οποίο σύμφωνα με τα εταιρικά αρχεία ανήκει από το 2011 σε εταιρείες συνδεδεμένες με τον Ιρανό επιχειρηματία Αλί Ανσαρί και πέρασε στη διαχείριση της Hilton το 2024.

Οι αρχές της Φρανκφούρτης έχουν εκφράσει προβληματισμό για τη ροή κεφαλαίων που συνδέονται με το Ιράν προς τον ξενοδοχειακό κλάδο της πόλης. Ο Ανσαρί, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πολυεκατομμυριούχος κατασκευαστής, φέρεται να λειτουργεί ως ενδιάμεσος του γιου του Χαμενεΐ, κάτι που ο ίδιος αρνείται, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης ή τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο Ανσαρί τέθηκε υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο του 2025. Σε δήλωσή του μέσω του δικηγόρου του, τόνισε ότι «αρνείται κατηγορηματικά» οποιαδήποτε οικονομική ή προσωπική σχέση με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και εξέφρασε την πρόθεσή του να προσφύγει κατά των κυρώσεων.

Το μέγεθος της περιουσίας

Ξεχωριστή έρευνα των Financial Times εκτίμησε ότι το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ανσαρί ανέρχεται περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Περιλαμβάνει πολυτελή θέρετρα και ξενοδοχεία σε διάφορες χώρες, από γήπεδο γκολφ στη Μαγιόρκα έως ξενοδοχείο σκι στην Αυστρία, μέσω περίπλοκου δικτύου εξωχώριων εταιρειών σε Λουξεμβούργο, Αγ. Χριστόφορο και Νέβις, Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.

Ιστορικό και θρησκευτικό κύρος

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ. Σπούδασε θεολογία στην Κομ και υπηρέτησε εθελοντικά στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980, γεγονός που του προσδίδει κύρος στους κύκλους της επαναστατικής ελίτ.

Η επιρροή του, ωστόσο, προέρχεται κυρίως από τη στενή του σχέση με την εξουσία παρά από τη θρησκευτική του θέση. Φέρει τον βαθμό του χοτζατολεσλάμ, μια μεσαία ιερατική βαθμίδα χαμηλότερη από εκείνη του αγιατολάχ. Όπως και ο πατέρας του το 1989, ενδέχεται να αναλάβει την ηγεσία ακόμη κι αν δεν διαθέτει τον ανώτερο τίτλο, εφόσον υπάρξει σχετική νομική προσαρμογή.

Όπως και ο πατέρας του, φορά μαύρο τουρμπάνι, σύμβολο που παραδοσιακά δηλώνει καταγωγή από τον Προφήτη Μωάμεθ.

Πηγή: euronews.com