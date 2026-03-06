Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε βομβαρδισμό και καταστροφή του υπόγειου καταφυγίου του νεκρού Αλί Χαμενεΐ, στο κέντρο της Τεχεράνης. Όπως αναφέρουν, ο χώρος εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται από ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής αεροπορίας συμμετείχαν στην επιχείρηση, ρίχνοντας σχεδόν 100 βόμβες στο σημείο-στόχο.

Το καταφύγιο, το οποίο βρισκόταν κάτω από το λεγόμενο «σύμπλεγμα ηγεσίας» του Ιράν, εκτεινόταν υπόγεια σε πολλούς δρόμους της πρωτεύουσας. Διαθέτει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «πολλά σημεία εισόδου και αίθουσες για συγκεντρώσεις ανώτερων μελών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

