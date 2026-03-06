Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βρίσκονται στο επίκεντρο νέων δηλώσεων Ιρανού αξιωματούχου των Φρουρών της Επανάστασης, που αποκαλύπτουν πτυχές της στρατιωτικής στρατηγικής της Τεχεράνης. Οι δηλώσεις έρχονται ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν μειωθεί δραστικά από την έναρξη του πολέμου.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency, Ιρανός αξιωματούχος του Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι η χώρα δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει τα «νέας γενιάς» πυραυλικά της συστήματα στη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι πύραυλοι που έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα προέρχονται από αποθέματα που κατασκευάστηκαν το 2012, το 2013 και το 2014. Παράλληλα, τόνισε ότι η γραμμή συναρμολόγησης πυραύλων στο Ιράν «παραμένει πάντα ενεργή» και η παραγωγή συνεχίζεται «ταυτόχρονα και αδιάκοπα».

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εφαρμοστεί «ένα νέο στυλ επιθέσεων», βασισμένο στη χρήση προηγμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Η εκτίμηση των ΗΠΑ για τη μείωση των επιθέσεων

Παρά τους ισχυρισμούς της ιρανικής πλευράς, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ από την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι οι επιθέσεις ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων έχουν μειωθεί κατά 90% σε σχέση με την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Όπως πρόσθεσε, οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μειωθεί κατά 83%, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει 30 ιρανικά πλοία και ένα πλοίο-φορέα drones.

Διαφορετικοί στόχοι ΗΠΑ και Ιράν

Ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News Μάικλ Κλαρκ, επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν εντελώς διαφορετικούς στόχους ως προς την έκβαση του πολέμου.

Εκτίμησε ότι θα χρειαστούν δύο έως τρεις εβδομάδες για να καταστρέψουν οι ΗΠΑ όλες τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που του επιτρέπουν να «προβάλλει ισχύ πέρα από τα σύνορά του». Ωστόσο, σημείωσε ότι οι πολιτικοί στόχοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν ασαφείς.

Ο Κλαρκ εξήγησε ότι υπάρχουν αρκετά πιθανά σενάρια για τις επιδιώξεις της Ουάσινγκτον. «Προσπαθούν απλώς να πλήξουν το Ιράν, ή επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος, ή θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν βαλλιστικές πυραυλικές δυνατότητες, ούτε στρατός, ούτε πυρηνικά;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι πιθανό… αυτή να είναι η στρατηγική τους, μια στρατηγική που δεν έχει πολιτικό τέλος», πρόσθεσε.

Η στρατηγική της Τεχεράνης

Σύμφωνα με τον Μάικλ Κλαρκ, η προσέγγιση του Ιράν διαφέρει, καθώς επιδιώκει να καταστήσει τον πόλεμο όσο το δυνατόν πιο επώδυνο για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όπως σημείωσε, στόχος της Τεχεράνης είναι να δημιουργηθεί πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ από την αμερικανική κοινή γνώμη, την οικονομία, την Ανατολική Ασία και τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, ώστε τελικά να ανακηρύξει νίκη και να αποχωρήσει από τη σύγκρουση.

«Για τους ίδιους, πολεμούν για τη ζωή τους και πολεμούν για τον Θεό», δήλωσε και πρόσθεσε ότι: «πρόκειται για έναν θρησκευτικό πόλεμο εναντίον του Σατανά, των σατανικών δυνάμεων των Αμερικανών».

Οι δηλώσεις Τραμπ για τις κουρδικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Reuters, προέτρεψε κουρδικές δυνάμεις του Ιράν που βρίσκονται στο Ιράκ να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, κάτι που θα άνοιγε χερσαίο μέτωπο στον πόλεμο.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν, θα το υποστήριζα πλήρως», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, δύο επιθέσεις ιρανικών drones στόχευσαν στρατόπεδο ιρανικής αντιπολίτευσης στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Τρεις πηγές με γνώση των εξελίξεων ανέφεραν ότι κουρδικές πολιτοφυλακές του Ιράν έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ενδεχόμενο συνεργασίας σε επιθέσεις κατά των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας.

