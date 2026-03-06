Το Ιράν πραγματοποίησε νέα επίθεση κατά του Ισραήλ εκτοξεύοντας διάφορους βαλλιστικούς πυραύλους, μεταξύ των οποίων και τον υπερ-βαρύ πύραυλο Khorramshahr 4, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης την Παρασκευή.

Ο πύραυλος Khorramshahr είναι ένα από τα πιο εξέχοντα βαλλιστικά συστήματα του Ιράν. Το Ιράν παρουσίασε την πρώτη γενιά του πυραύλου τον Σεπτέμβριο του 2017, δίνοντάς του το όνομα της πόλης Khorramshahr.

Η τέταρτη γενιά του, γνωστή ως Khorramshahr-4 ή Kheibar, αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2023.

Σύμφωνα με τις στρατιωτικές προδιαγραφές του Ιράν, ο πύραυλος έχει εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων, μήκος 13 μέτρων και φέρει πολεμική κεφαλή βάρους περίπου 1.500 κιλών.

Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο πύραυλος μπορεί να φτάσει ταχύτητες Mach 16 εκτός ατμόσφαιρας και Mach 8 εντός αυτής.

