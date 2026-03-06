Το Ιράν πραγματοποίησε νέα επίθεση κατά του Ισραήλ εκτοξεύοντας διάφορους βαλλιστικούς πυραύλους, μεταξύ των οποίων και τον υπερ-βαρύ πύραυλο Khorramshahr 4, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης την Παρασκευή.

Ο πύραυλος Khorramshahr είναι ένα από τα πιο εξέχοντα βαλλιστικά συστήματα του Ιράν. Το Ιράν παρουσίασε την πρώτη γενιά του πυραύλου τον Σεπτέμβριο του 2017, δίνοντάς του το όνομα της πόλης Khorramshahr.

The IRGC publishes footage of launching the Khorramshahr 4 ballistic missile at the heart of Tel Aviv. The missile is equipped with a 1-ton explosive warhead and was launched at the Israeli Ben Gurion Airport.#Iran #IRGC #UnitedStates #WestAsia #News #AlMayadeen pic.twitter.com/GzBDsiT6Oy — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) March 5, 2026

Η τέταρτη γενιά του, γνωστή ως Khorramshahr-4 ή Kheibar, αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2023.

Σύμφωνα με τις στρατιωτικές προδιαγραφές του Ιράν, ο πύραυλος έχει εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων, μήκος 13 μέτρων και φέρει πολεμική κεφαλή βάρους περίπου 1.500 κιλών.

The #Iranian Defense Ministry has demonstrated its new Khorramshahr-4 ballistic missile with a range of 2,000 km and a warhead of 1,500 kg. pic.twitter.com/BkveWGHCE7 — NEXTA (@nexta_tv) May 25, 2023

Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο πύραυλος μπορεί να φτάσει ταχύτητες Mach 16 εκτός ατμόσφαιρας και Mach 8 εντός αυτής.

