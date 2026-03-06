Η Zohreh Kharazmi αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οκτώ μέλη της Συνέλευσης των Ειδικών του Ιράν μποϊκόταραν τη διαδικασία επιλογής του επόμενου ανώτατου ηγέτη, χαρακτηρίζοντάς τα ως «φήμες».

Η Kharazmi άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης ενδέχεται ήδη να έχει επιλεγεί, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί δημόσια μέχρι στιγμής.

«Είναι απολύτως λογικό να προστατεύεται η ζωή του επόμενου ηγέτη… πρόκειται για ένα πολύ ορθολογικό πρωτόκολλο ασφαλείας», δήλωσε στο Al Jazeera από την Τεχεράνη.

Η καθηγήτρια τόνισε ακόμη ότι οι Κούρδοι στηρίζουν το Ιράν, διαψεύδοντας πληροφορίες πως ένοπλες κουρδικές οργανώσεις του Ιράν ενδέχεται να είχαν συνομιλίες με τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το αν και πώς θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στα δυτικά της χώρας.

Την Πέμτπη οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχείρηση εναντίον κουρδικών ομάδων στην ημιαυτόνομη περιοχή τους στο γειτονικό Ιράκ.

Επίσης ανέφερε ότι: «Νομίζω ότι αυτό είναι πολιτική προπαγάνδ οι Ιρανοί θα τους καταστείλουν και δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν κάτι αποτελεσματικό».

Καταλήγοντας είπε ότι: «Αυτό που βλέπω στην Τεχεράνη είναι μια ισχυρή κοινωνική αλληλεγγύη και υποστήριξη προς την Ισλαμική Δημοκρατία».

Με πληροφορίες από Al Jazeera