Αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές εκτιμούν ότι είναι πιθανό οι δυνάμεις των ΗΠΑ να ευθύνονται για την επίθεση σε ιρανικό σχολείο θηλέων που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων παιδιών το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, η έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει διαμορφωθεί τελικό συμπέρασμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες για τα ευρήματα της έρευνας, ούτε για τα στοιχεία που οδήγησαν στην προσωρινή αξιολόγηση. Παραμένει επίσης άγνωστο το είδος των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν και οι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να επλήγη το σχολείο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 ότι ο αμερικανικός στρατός διερευνά το περιστατικό, χωρίς να παράσχει επιπλέον λεπτομέρειες.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να απαλλάξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από την ευθύνη και να υποδείξουν άλλον υπεύθυνο για την επίθεση.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν έχει ακόμη καθοριστεί η διάρκεια της έρευνας ούτε τα ακριβή δεδομένα που αναζητούν οι ερευνητές πριν καταλήξουν σε οριστική αξιολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι, το σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, στο νότιο Ιράν επλήγη το Σάββατο κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ στη Γενεύη Αλί Μπαχρέινι, δήλωσε ότι η επιδρομή προκάλεσε τον θάνατο 150 μαθητριών αριθμός που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί.

