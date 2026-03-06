Η εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ, του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, αποτέλεσε – σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail – μια επιχείρηση στρατηγικής ακρίβειας και αιφνιδιασμού, που ανέδειξε τη δύναμη της σύγχρονης τεχνολογίας και του ψυχολογικού πολέμου.

Οι Ισραηλινοί στρατηγοί, με απόλυτη μυστικότητα και προσεκτικά σχεδιασμένη τακτική αποπροσανατολισμού, φέρονται να υλοποίησαν μια εκστρατεία εξόντωσης που χαρακτηρίζεται ως σημείο αναφοράς στην ιστορία της στρατιωτικής στρατηγικής.

Το «κόλπο» του Ισραήλ

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, η επιχείρηση ξεκίνησε με μια απλή αλλά ευρηματική στρατηγική: να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι Ισραηλινοί στρατηγοί θα αποχωρούσαν από τα καθήκοντά τους για το Σαββατοκύριακο.

Το Ισραήλ διέδωσε εικόνες και ανακοινώσεις που παρουσίαζαν τους στρατηγούς να επιστρέφουν στα σπίτια τους για το παραδοσιακό δείπνο Σαμπάτ. Η ενέργεια αυτή είχε σκοπό να παραπλανήσει την ιρανική ηγεσία, ώστε να θεωρήσει πως δεν υπήρχε προγραμματισμένη επιθετική ενέργεια.

Ενώ φαινόταν ότι η ηγεσία του Ισραήλ «χαλάρωσε», οι στρατηγοί επέστρεψαν κρυφά στις βάσεις τους. Με τη βοήθεια μεταμφίεσης και αυστηρής μυστικότητας, προετοίμασαν την τελική φάση της επιχείρησης.

Το πρωί του Σαββάτου, Ισραηλινοί πιλότοι απογειώθηκαν και, ύστερα από δύο ώρες πτήσης, έφτασαν στη ζώνη δράσης τους πάνω από την Τεχεράνη.

Η τεχνολογία και το αιφνιδιαστικό χτύπημα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν ομοβροντία 30 πυραύλων, ανάμεσά τους και υπερσύγχρονοι Blue Sparrows, οι οποίοι φτάνουν μέχρι τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαρας πριν πλήξουν τους στόχους τους.

Η επίθεση έπληξε στόχους στην καρδιά της Τεχεράνης, σκοτώνοντας τον Χαμενεΐ στο συγκρότημα όπου βρισκόταν. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν σχεδιαστεί για να υπερνικούν τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας, φτάνοντας σε πολύ υψηλά υψόμετρα και επανερχόμενοι στην ατμόσφαιρα, κάτι που τους καθιστά εξαιρετικά δύσκολους να αναχαιτιστούν.

Ο συνδυασμός της αποπροσανατολιστικής κίνησης του Σαββάτου και της προηγμένης τεχνολογίας προσέφερε στο Ισραήλ τη δυνατότητα να εξαπολύσει μια επίθεση που αιφνιδίασε πλήρως την ιρανική ηγεσία.