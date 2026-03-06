Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα του διαθέτει «σχεδόν απεριόριστα αποθέματα» βασικών όπλων, την ώρα που το ιρανικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει πως έχει «την ικανότητα να αντισταθεί στον εχθρό» για περισσότερο διάστημα από όσο είχε υπολογίσει η Ουάσιγκτον.

Αν και τα αποθέματα και οι προμήθειες όπλων δεν αρκούν από μόνα τους για να καθορίσουν την έκβαση μιας σύγκρουσης – όπως δείχνει το παράδειγμα της Ουκρανίας που έχει βρεθεί αριθμητικά και εξοπλιστικά κατώτερη της Ρωσίας – αποτελούν ωστόσο καθοριστικό παράγοντα.

Ο ρυθμός των επιχειρήσεων είναι υψηλός από την πρώτη στιγμή, με τις δύο πλευρές να καταναλώνουν οπλισμό ταχύτερα απ’ όσο μπορούν να τον αναπληρώσουν μέσω παραγωγής.

Το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) με έδρα το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.000 επιθέσεις, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πολλαπλά πυρομαχικά.

Σύμφωνα με το INSS, το Ιράν έχει ήδη εκτοξεύσει 571 πυραύλους και 1.391 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πολλά εξ αυτών έχουν αναχαιτιστεί, ενώ για αμφότερες τις πλευρές το επίπεδο αυτό των συγκρούσεων θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί όσο παρατείνεται ο πόλεμος.

Μείωση στις ιρανικές επιθέσεις

Δυτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι έχει ήδη παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των πυραύλων που εκτοξεύει το Ιράν – από εκατοντάδες την πρώτη ημέρα του πολέμου σε δεκάδες σήμερα.

Πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών, οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ιρανικό απόθεμα άνω των 2.000 βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς. Καμία στρατιωτική δύναμη δεν δημοσιοποιεί ακριβείς αριθμούς για τα διαθέσιμα όπλα της, καθώς τέτοιες πληροφορίες παραμένουν διαβαθμισμένες.

Ο ανώτατος διοικητής των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ιρανικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων έχουν μειωθεί κατά 86% σε σχέση με την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) αναφέρει πτώση 23% μόνο το τελευταίο 24ωρο.

Το Ιράν φέρεται να είχε παράγει μαζικά δεκάδες χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed πριν από τον πόλεμο. Η τεχνολογία αυτή έχει εξαχθεί στη Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί τη δική της εκδοχή με ιδιαίτερα καταστροφικά αποτελέσματα στην Ουκρανία – ενώ ακόμη και οι ΗΠΑ έχουν αντιγράψει το σχέδιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κέιν, οι ιρανικές αποστολές drones έχουν μειωθεί κατά 73% από την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης. Το Ιράν φαίνεται να δυσκολεύεται να διατηρήσει υψηλό ρυθμό επιχειρήσεων.