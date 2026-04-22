Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση της ασυλίας 11 γαλάζιων βουλευτών με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από σχετικό αίτημα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Οι προβολείς της δημοσιότητας εκ των πραγμάτων είναι στραμμένοι όχι μόνο στη συνάντηση αυτή αλλά και στην αυριανή τοποθέτηση της και σε όσα θα πει από τον forum των Δελφών . Η παρουσία της Λάουρας Κοβέσι στη χώρα μας συμπίπτει όχι μόνο με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που σηματοδοτούν οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που χειρίστηκαν οι εντεταλμενοι ευρωπαιοι συνάδελφοί της Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, αλλά και με τις επιθέσεις που δέχεται ο ίδιος θεσμός της ευρωπαϊκής εισαγγελίας από πολιτικούς σε μια χρονική συγκυρία μάλιστα που είναι σε εξέλιξη και άλλες σημαντικές δικογραφίες οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων εισαγγελέων πέραν του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, η άφιξη Κοβέσι στην Ελλάδα συμπίπτει και τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει ,μετά την αποστολή της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, για την παράταση της απόσπασης των τριών εντεταλμενων Ευρωπαίων εισαγγελέων από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ,απόφαση που αναμένεται εντός του Μαϊου που ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες. Εδώ βέβαια αξίζει να σημειώσουμε ότι η θητεία των τριών εντεταλμενων Ευρωπαίων εισαγγελέων ( Πόπης Παπανδρέου, Διονύση Μουζάκη και Χαρίκλεια Θάνου) έχει ήδη ανανεωθεί απο το Κολλέγιο των Ευρωπαίων και οι Έλληνες εισαγγελείς έχουν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το σημαντικό τους έργο.

Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να τεθεί στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης, καθώς το υπουργείο δεν μπορεί να παρέμβει στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την κρίση των μελών του οποίου ουδείς μπορεί να γνωρίζει και να προδικάζει .

Σε ό,τι αφορά το αίτημα που είχε θέσει η Λάουρα Κοβέσι τον περασμένο Οκτώβριο στον υπουργό δικαιοσύνης όταν είχε βρεθεί και πάλι στην Ελλάδα αναφορικά με τη αύξηση της δύναμης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ,αυτό έχει ικανοποιηθεί ήδη καθώς έχει αποφασιστεί να ενισχυθεί η ομάδα των εντεταλμενων Ευρωπαίων εισαγγελέων με τρεις ακόμα εθνικούς εισαγγελικούς λειτουργούς που θα συνδράμουν στη διερεύνηση των ανοιχτών και σοβαρών δικογραφιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα η Λάουρα Κοβέσι πριν βρεθεί στο βήμα του οικονομικού forum των Δελφών δεν αναμένεται να συναντηθεί με άλλον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, όπως είχε κάνει την προηγούμενη φορά. Έτσι,τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή τοποθέτηση της που κατά πληροφορίες θα δώσει θεσμικές απαντήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή εισαγγελία και τους Έλληνες εισαγγελείς ,το έργο των οποίων μάλιστα είχε εξάρει και στη διάρκεια της προηγούμενης επίσκεψης της .

Στόχος, όπως λένε αρμόδιες πηγές, είναι να μην αφήσει αναπάντητη καμία από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από επίσημα χείλη τις τελευταίες μέρες για την Ευρωπαϊκή εισαγγελία και να μην αφήσει καμιά σκιά να …αιωρείται πάνω από το έργο των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Μέχρι χθες μάλιστα παρέμενε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετά τη δημόσια τοποθέτηση της στους Δελφούς να ακολουθήσει συζήτηση απαντώντας σε ερωτήματα εκπροσώπων του Τύπου.

Το διήμερο αυτό ανήκει στην Κοβέσι, όπως έλεγε πηγή από το χώρο της Δικαιοσύνης θέλοντας να καταδείξει τη δυναμική και αυτής της επίσκεψης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία σε λίγους μήνες αποχωρεί από τη θέση αυτή παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Γερμανό συνάδελφό της Αντρέ Ρίτερ. Μέχρι τότε η Λάουρα Κοβέσι θα εξακολουθεί να δίνει τις δικές της μάχες με τρόπο θεσμικό ώστε οι συνάδελφοι της ανεπηρέαστα να συνεχίζουν να ασκούν ,όπως ακριβώς πράττουν,τα καθήκοντά τους.