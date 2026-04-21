«Σήμερα στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών των 27, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως επισημαίνει , πρόκειται για «ένα αίτημα, το οποίο έχουν ήδη προσυπογράψει η Σλοβενία και η Ιρλανδία και έχει τη στήριξη πολλών Ευρωπαίων πολιτικών και αξιωματούχων και κυρίως της κοινωνίας των πολιτών».

«Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να σταθεί επιτέλους στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να χαράξει μια πορεία σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα, τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης, αλλά και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού», συνεχίζει, υπογραμμίζοντας πως «ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου, από τη γενοκτονία της Γάζας έως την εισβολή και ισοπέδωση του νότιου Λιβάνου, που διαπράττει ο καταδικασμένος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του».

«Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση έχει χρέος να πράξει το αυτονόητο έναντι του Διεθνούς Δικαίου αλλά και έναντι των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας. Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, οι παράνομοι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη, η βία κατά αμάχων στον Λίβανο και η νομοθέτηση της θανατικής ποινής για τους Παλαιστίνιους δεν μπορούν να συνεχίζονται, υπό τη σιωπή και τη συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης», σημειώνει και καταλήγει:

«Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας οφείλουν να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, που παραβιάζει κάθε έννοια του Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου».