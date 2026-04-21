Την Τετάρτη (22/04) θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία περί της άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε στο MEGA ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, θα υπερψηφίσει τις άρσεις, καθώς οι ίδιοι οι βουλευτές το ζητούν για να καθαρίσουν το όνομά τους.

«Προφανώς και θα υπερψηφίσω τις άρσεις, γιατί πρώτα απ’ όλα το ζητούν οι ίδιοι οι βουλευτές και είναι λογικό, διότι θέλουν να τεθούν άμεσα ενώπιον του φυσικού τους δικαστή και να καθαρίσει η οποιαδήποτε υπόνοια ή οποιαδήποτε σκιά γύρω από το όνομά τους. Υπάρχει μια τοξικότητα και μια στοχοποίηση και θεωρώ ότι και οι ίδιοι οι βουλευτές βάλλονται ηθικά», είπε και συμπλήρωσε:

«Έχουν δημιουργηθεί, θα έλεγα, κάποια πολύ ευαίσθητα αντανακλαστικά. Στο πρόσφατο παρελθόν και για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα έχουν γίνει επιθέσεις εναντίον συναδέλφων. Μας έχουν πει δολοφόνους, μας έχουν πει τα χίλια μύρια. Έχουμε ζήσει στο πετσί μας τεράστιες επιθέσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια» πρόσθεσε.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της διαδικασίας, αναφερόμενη στις αιτήσεις άρσης ασυλίας που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Το να συνδέεται με τις άρσεις ασυλίας η αντιπολίτευση εμένα με ξεπερνά. Δηλαδή, τις αιτήσεις άρσης ασυλίας τις έκανε η αντιπολίτευση ή τις έκανε ένα κατηγορητήριο έτοιμο στην πραγματικότητα, δηλαδή τα προς έρευνα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη.

«Το υλικό το οποίο έχει συλλέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το έχει εκθέσει, θέλει περαιτέρω έρευνα. Αυτό έτσι κι αλλιώς συστήνει ότι θα πρέπει να πάει σε μια διαδικασία έρευνας προκειμένου να καταλογιστούν οι ενδεχόμενες εμπλοκές», συμπλήρωσε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας πως πρόκειται για «βόμβα στα θεμέλια του θεσμικού μας συστήματος» και ευθεία επίθεση στη δικαιοσύνη, καθώς αμφισβήτησε την αντικειμενικότητα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη με τέτοιες δηλώσεις και θεωρεί ότι η ΝΔ προσπαθεί να καλύψει τους δικούς της βουλευτές χρησιμοποιώντας τις ψήφους της αντιπολίτευσης.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ενταχθεί στο οργανόγραμμα της ελληνικής δικαιοσύνης, άρα στη μία συνταγματική εξουσία. Άρα η κυβέρνηση έχει άρει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό κάνει με τις ευθείες παρεμβάσεις του κου Γεωργιάδη. Ο κος Γεωργιάδης μάλιστα εκβιάζει την κυρία Παπανδρέου, η οποία έχει ανανεώσει τη θητεία της λέγοντας ότι υπάρχει ο έλεγχος από το Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν ισχύει αυτό, αλλά γίνεται εκβιασμός», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας.

«Έχουμε μια δεμένη υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ζητά την άρση της ασυλίας 11 βουλευτών. Δεν προσκρούει στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Ζητάει άρση ασυλίας, διότι έχει κάνει την έρευνα και έχουν προκύψει τυχόν ποινικές ευθύνες. Η Νέα Δημοκρατία θέλει με τον τρόπο της είτε να καλύψει τους δικούς της και κρύβεται πίσω από την ψήφο της αντιπολίτευσης» τόνισε.

Την ίδια στιγμή έχουν προκύψει αντιδράσεις για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Καββαδά, με το ΠΑΣΟΚ να τον κατηγορεί για ασυμβίβαστο, καθώς φέρεται να διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας ποτών ενώ ήταν εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.