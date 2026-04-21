Σήμερα είναι η μαύρη επέτειος των 59 χρόνων από την επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών. Η δημοκρατία μας ευτυχώς είναι ήδη 52 ετών και, παρά τις κρίσεις της ύστερης μεταπολιτευτικής περιόδου, πιο δυνατή και σταθερή από ποτέ στη σύγχρονη ιστορία – ό,τι κι αν λέγεται για τους θεσμούς της κατά τη διάρκεια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παρότι έχουν περάσει πέντε δεκαετίες από την Επταετία, υπάρχουν ορισμένοι μύθοι για εκείνη που γίνονται ακόμη πιστευτοί, όπως το λεγόμενο οικονομικό της θαύμα, από το οποίο υποτίθεται ότι επωφελήθηκε η ελληνική κοινωνία.

Μέχρι σήμερα νοσταλγοί της δικτατορίας, αλλά και πολιτικοί αρχηγοί που ελπίζουν να χαϊδέψουν τ’ αφτιά των πρώτων, αναπαράγουν τη λανθασμένη πεποίθηση πως παρά τα δεινά που έφερε η χούντα σε επίπεδο ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, βελτίωσε την οικονομική κατάσταση του κράτους και των πολιτών του. Τα στοιχεία όμως τους διαψεύδουν.

Για παράδειγμα: από το 1967 έως το 1974 μειώθηκε το μερίδιο των μισθών επί του συνολικού ΑΕΠ από 62,4% σε 51,1%. Το εθνικό εισόδημα αυξήθηκε αλλά οι μισθωτοί λάμβαναν 11,3% λιγότερο σε σχέση με το 1967, δηλαδή.

Παράλληλα, πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις των οικονομικών πολιτικών που ακολούθησε, υπήρξαν και μακροπρόθεσμες, οι οποίες επηρέασαν για πολλά χρόνια την ελληνική οικονομία, κρατώντας τη δέσμια νοοτροπιών και πρακτικών που καθυστέρησαν υπερβολικά τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Μισόν αιώνα μετά την πτώση της χούντας έχει φτάσει η ώρα να απομυθοποιηθούν και οι τελευταίοι μύθοι γι’ αυτήν.