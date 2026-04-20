Άρση ασυλίας για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. H εισήγηση για την άρση ασυλίας των δύο βουλευτών ήταν ομόφωνη ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί για τους συνολικά 13 γαλάζιους στη ψηφοφορία της Τέταρτης στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες την άρση ασυλίας του ζήτησε και ο Χαράλαμπος Αθανασίου που έδωσε το παρών στη συνεδρίαση. Το ίδιο ζήτησε ο Τάσος Χατζηβασιλείου όχι δια ζώσης αλλά με υπόμνημα.

Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ της νωρίτερα σήμερα (20/4) η Ελένη Ευαγγελοδήμου, «άλλη μια εβδομάδα σοβαρών εξελίξεων στη διεύρυνση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε για την κυβέρνηση, που έχει μπροστά της μια δύσκολη κοινοβουλευτική ψηφοφορία. Την Τέταρτη, 22 Απριλίου, θα στηθούν στην Ολομέλεια οι 13 κάλπες για να κριθεί η άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, που αναφέρονται στις τελευταίες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».