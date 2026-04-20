Άλλη μια εβδομάδα σοβαρών εξελίξεων στη διεύρυνση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε για την κυβέρνηση, που έχει μπροστά της μια δύσκολη κοινοβουλευτική ψηφοφορία. Την Τέταρτη, 22 Απριλίου, θα στηθούν στην Ολομέλεια οι 13 κάλπες για να κριθεί η άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, που αναφέρονται στις τελευταίες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρόκειται για τους 11 βουλευτές για τους οποίους έχει ήδη συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας και για άλλους δύο για τους οποίους η σχετική διαδικασία αναμένεται σήμερα.

Και στην πραγματικότητα είναι αυτή που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το κλίμα της Τέταρτης. Συγκεκριμένα έχει προγραμματιστεί σε λίγη ώρα (σήμερα Δευτέρα, ώρα 13:00) η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, που θα εισηγηθεί την άρση ή μη της ασυλίας του Χαράλαμπου Αθανασίου και του Τάσου Χατζηβασιλείου.

Θα παραστεί

Ο τελευταίος έχει κλειδώσει την απόφαση να υποβάλλει υπόμνημα ενώ θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, επιμένοντας στη θέση που εξέφρασε από την αρχή δημόσια ότι ελέγχεται για πράξη που ουδέποτε συντελέστηκε.

Από την άλλη θεωρείται καθοριστική η στάση του Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος είναι και πρώην δικαστικός. Και ο ίδιος απορρίπτει την κατηγορία περί παράβασης καθήκοντος. Και προσανατολίζεται στο να παραστεί στη συνεδρίαση, άρα μένει να φανεί πως θα τοποθετηθεί για το ζήτημα της άρσης ασυλίας, ενδεχομένως και με δήλωση on camera.

Θα σκάσει κύμα;

Δεν αποκλείεται ο Αθανασίου να παραστεί στη συνεδρίαση, ενώ σε κάθε περίπτωση η στάση του ως προς την άρση ασυλίας αναμένεται καθοριστική για το αν θα σκάσει το κύμα των γαλάζιων αντιθέσεων στη μεθαυριανή ψηφοφορία. Ή ακριβέστερα θα κρίνει το πόσο ισχυρό θα είναι αυτό το κύμα, διότι προεξοφλούνται έτσι αλλιώς οι γαλάζιες διαρροές – κάποιοι δεν θα ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας.

Εν ολίγοις, όπως πρόσφατες αιχμές του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «απελευθέρωσαν» βουλευτές, έτσι και οι σημερινές εξελίξεις μπορούν να «απελευθερώσουν» περισσότερους ώστε να κινηθούν έναντι στην κεντρική γραμμή. Ενδεικτική σημερινή αναφορά του βουλευτή Γιώργου Βλάχου (Παραπολιτικά 90,1): «Περιμένω την Τετάρτη να ακούσω τους συναδέλφους πως θα επιχειρηματολογήσουν και να πάρουμε την τελική απόφαση, όσο είναι δυνατόν πιο σωστή. Το “ναι” σε όλους σημαίνει ότι “δε με ενδιαφέρει τίποτα”». Οπως πρόσθεσε ο ίδιος, «αν ο κ. Αθανασίου αξιολογήσει κάπως, δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει άρση ασυλίας, τι θα γίνει; Θα τον αθωώσω εγώ προκαταβολικά;».

Ζυμώσεις

Στο παρασκήνιο εξελίσσονται εντατικές ζυμώσεις και βολιδοσκοπήσεις διαθέσεων: βουλευτές επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους αλλά και πρωθυπουργικοί συνεργάτες επικοινωνούν με μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προφανώς το Μαξίμου αγωνία για τα αναμενόμενα «αντάρτικα», καθώς παρότι (θα) μιλά για ψήφο κατά συνείδηση, ξορκίζει τις διαφοροποιήσεις. Ήδη, πάνω από 30 βουλευτές εμφανίζονται κατά πληροφορίες έντονα προβληματισμένοι για τη λογική της οριζόντιας αντιμετώπισης των περιπτώσεων. Όσα εξέφρασαν δημόσια ο Μάκης Βορίδης, ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο Στέλιος Πέτσας εκφράζουν πολύ περισσότερους συναδέλφους τους.

«Μην αφήσουμε σκιά»

Εξ ου και η κυβερνητική έδρα έχει μπροστά της μια δύσκολη εξίσωση κατευνασμού: από τη μια θέλει να δείχνει ότι στηρίζει τους βουλευτές (και την αθωότητα τους), από την άλλη φοβάται για την εικόνα που θα σχηματίσει η κοινή γνώμη ύστερα από τη ψηφοφορία της Τέταρτης. «Όλοι μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση, στέλνοντας ωστόσο σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ. «Ως βουλευτές, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές (…) Δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας».