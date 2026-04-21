Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες, τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του ζωγράφου Νίκου Τζιζμετζόγλου, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.

Η έκθεση παρουσιάζει ένα εκτενές σύνολο έργων που καλύπτουν την περίοδο από το 1964 έως το 2026, αναδεικνύοντας την καλλιτεχνική εξέλιξη του δημιουργού και τη σταθερή του αναζήτηση γύρω από τη μορφή, το χρώμα και την ανθρώπινη παρουσία.

Στην εκδήλωση μίλησαν για την έκθεση ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο ζωγράφος Νίκος Τζιζμετζόγλου, ο πρώην νομάρχης και εικαστικός Γιάννης Μίχας, ο κριτικός τέχνης Λεόντιος Πετμεζάς, καθώς και ο Δρ. Σωτήρης Θεοφάνης. Η αναδρομική αυτή έκθεση αποτελεί μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει ένα πολυδιάστατο έργο, καρπό περισσότερων από έξι δεκαετιών δημιουργίας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ανέφερε στον χαιρετισμό του:

«Η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, ένας χώρος πολιτισμού, απόψε αποκτά μια ξεχωριστή ζωντάνια, καθώς φιλοξενούμε την αναδρομική έκθεση ενός ανθρώπου που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής και κοινωνικής ιστορίας της πόλης μας, του Νίκου Τζιζμετζόγλου. Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του ’60 και του ’70, ο αγαπημένος “Τζίζ” των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά. Τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση καλύπτουν μια διαδρομή έξι δεκαετιών. Έργα γεμάτα δυναμισμό, χρώμα, υφή και προσωπική έκφραση.

Πέρα από την τεχνική του αρτιότητα, ο Νίκος Τζιζμετζόγλου υπήρξε πρωτοπόρος γκαλερίστας του Πειραιά και ένας άνθρωπος που πάντα στήριζε την ελεύθερη έκφραση με το Ατελιέ «Λούβρο» στην οδό Τσαμαδού. Η αποψινή βραδιά είναι μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που κράτησε την πειραϊκή του ταυτότητα αναλλοίωτη στον χρόνο. Θέλω να συγχαρώ τους φίλους και συνεργάτες του που πήραν την πρωτοβουλία για αυτή την έκθεση. Κι εμείς από την πλευρά μας, με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του δήμου μας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε, ως οφείλουμε, να στηρίζουμε τέτοιες διοργανώσεις. Τον ευχαριστούμε πολύ για όσα έχει προσφέρει στα εικαστικά δρώμενα της πόλης».

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν επίσης, ο πρώην Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Σταύρος Σουμάκης, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, ο Σύμβουλος του Δημάρχου Βασίλης Χρήστου κ.ά.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 11:00–14:00 & 18:00–21:00

Διεύθυνση: Φίλωνος 29, Πειραιάς