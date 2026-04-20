Περισσότερα από 250.000 αρνητικά και λήψεις, 30.000 έγχρωμες και 3.000 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, καθώς και σπάνιες γυάλινες πλάκες και επαγγελματικά αντικείμενα του Γιάννη Κυριακίδη επιστρέφουν στη γενέθλια Καλαμαριά ύστερα από τη δωρεά του αρχείου στον Δήμο, με απόφαση της συζύγου του Χρύσας Κυριακίδου – επίσης φωτογράφου – και της κόρης του Αθηνάς. Ανάμεσά τους μάλιστα και η περιβόητη πτυσσόμενη σκάλα, στην οποία ανέβαινε για να τραβήξει πολλές από τις λήψεις που πέρασαν στη σύγχρονη Ιστορία και έγραψαν ιστορία.

«Ο Δήμος μας υποδέχεται το φωτογραφικό αρχείο του Γιάννη Κυριακίδη, ενός δημιουργού που δεν κατέγραψε απλώς την ιστορία της Θεσσαλονίκης – τη βίωσε, τη φώτισε και τη χάρισε στις επόμενες γενιές μέσα από τον φακό του. Αυτό το αρχείο δεν είναι μόνο αριθμοί, αρνητικά και φωτογραφίες. Είναι πρόσωπα, στιγμές, αγώνες, χαρές και σιωπές. Είναι η ίδια η ψυχή της πόλης μας απαθανατισμένη στον χρόνο. Είναι ένα ζωντανό αποτύπωμα της συλλογικής μας μνήμης» σημειώνει στα «ΝΕΑ» η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου αναδεικνύοντας ακριβώς πόσο συνδεδεμένο με την πόλη ήταν το αρχείο του βετεράνου φωτογράφου.

«Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του Γιάννη Κυριακίδη, τη Χρύσα και την Αθηνά. Η πράξη αυτή μας τιμά, αλλά ταυτόχρονα μας δεσμεύει. Μας αναθέτει ένα χρέος: να προστατεύσουμε, να αναδείξουμε και να μοιραστούμε αυτόν τον ανεκτίμητο θησαυρό με την κοινωνία. Η απόκτηση του αρχείου έχει και έναν βαθιά συμβολικό χαρακτήρα. Ενας δικός μας άνθρωπος επιστρέφει στον τόπο του, εκεί όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και διαμόρφωσε το βλέμμα του. Δεσμευόμαστε ότι αυτό το αρχείο θα γίνει ζωντανό κύτταρο πολιτισμού. Θα ανοίξει δρόμους για την έρευνα, την εκπαίδευση, την τέχνη. Θα γίνει προσβάσιμο στους πολίτες, στους νέους ανθρώπους, σε όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν την ιστορία. Γιατί η μνήμη δεν είναι παρελθόν. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε το μέλλον μας. Και η Καλαμαριά κάνει ένα μεγάλο βήμα για να κρατήσει αυτή τη μνήμη ζωντανή».

Δημόσια πρόσβαση

Ειδικά για την περίσταση, λοιπόν, αναμένεται να συσταθεί Επιτροπή Καταγραφής και Παραλαβής του πολύτιμου αρχείου, που θα καταγράψει το σύνολο του υλικού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας για την πλήρη ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και δημόσια πρόσβασή του, καθώς μέχρι τώρα μέρος του έχει ήδη ψηφιοποιηθεί.

Ο Γ. Κυριακίδης, που είχε μείνει γνωστός ανάμεσα στους φίλους, τους οικείους και τους Θεσσαλονικείς ως «Αρκούδα», είχε γεννηθεί στις 10 Μαΐου του 1924 στον «λασπότοπο» της Καλαμαριάς, όπως έλεγε, από πρόσφυγες πόντιους γονείς. Και έμελλε να απαθανατίσει πολλές φορές εκείνο τον λασπότοπο καθώς αποκτούσε τη μεταπολεμική ανάπτυξη. Το ίδιο και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα έμενε πιστός μέχρι το τέλος (22/2/2016), μαζί με τους φίλους του, τον δημοσιογράφο των «ΝΕΩΝ» Β. Ελλάδος, Δημήτρη Γουσίδη, τον καρδιοχειρουργό Παναγιώτη Σπύρου, τον επιχειρηματία και παλαίμαχο αθλητή Ανέστη Πεταλίδη. Με δημόσια ανάρτησή της ήδη από την Παρασκευή η Αθηνά Κυριακίδου είχε σημειώσει: «Με βαθιά συγκίνηση και μεγάλη χαρά, η οικογένειά μας υποδέχεται την απόφαση του Δήμου Καλαμαριάς να αποδεχθεί τη δωρεά του φωτογραφικού αρχείου του Γιάννη Κυριακίδη. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και συγκινημένοι που το έργο του πατέρα μου επιστρέφει στον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε…». Από την πλευρά της, η Χρύσα Κυριακίδου, επίσης καλλιτέχνης φωτογράφος, ανακοίνωσε ότι και η δική της προσωπική συλλογή θα δοθεί στον Δήμο Καλαμαριάς.