Ο Jon Bernthal επιστρέφει δυναμικά ως Frank Castle στο νέο special της Marvel, με τίτλο The Punisher: One Last Kill, που κάνει πρεμιέρα τον Μάιο στο Disney+. Πρόκειται για την πρώτη αυτόνομη εμφάνιση του χαρακτήρα μετά τη λήξη της σειράς του στο Netflix το 2019. Το επεισόδιο, διάρκειας μίας ώρας, σε σκηνοθεσία Reinaldo Marcus Green και σενάριο των Green και Bernthal, ακολουθεί τον Castle στην προσπάθειά του να εγκαταλείψει τη βία, μέχρι που μια νέα απειλή τον ωθεί ξανά στη δράση.

Η Marvel Studios παρουσίασε το επίσημο λογότυπο του The Punisher: One Last Kill, το οποίο αποτελεί το τρίτο μεγάλο project στο πλαίσιο του reboot του Netflix σύμπαντος της εταιρείας, μετά το Daredevil: Born Again. Το teaser poster ξεχωρίζει για τη μαυρόασπρη αισθητική του, ενώ μια εναλλακτική εκδοχή με πορτοκαλί και κόκκινους τόνους εμφανίζεται στο trailer που κυκλοφόρησε στις 9 Απριλίου.

Το κύριο λογότυπο χαρακτηρίζεται από λιτό και επιβλητικό σχεδιασμό. Η λέξη PUNISHER δεσπόζει με φθαρμένα λευκά γράμματα τύπου stencil, κάτω από τα οποία βρίσκεται ο υπότιτλος ONE LAST KILL. Πάνω από τον τίτλο, η ένδειξη A Marvel Television Special Presentation τοποθετεί το project στην ίδια κατηγορία με τα Disney+ specials Werewolf by Night και The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Στο τρέιλερ, η εναλλακτική εκδοχή του λογότυπου αντικαθιστά το λευκό με έντονες αποχρώσεις πορτοκαλί και κόκκινου, παραπέμποντας στη σκηνή όπου ο Castle εμφανίζεται τυλιγμένος στις φλόγες. Παρ’ όλα αυτά, η ασπρόμαυρη εκδοχή αναμένεται να αποτελέσει την κύρια εικόνα του special σε αφίσες, thumbnails και εμπορικά προϊόντα.

Τα επίσημα λογότυπα και το συνολικό προωθητικό υλικό δείχνουν πως το One Last Kill αποτελεί παραγωγή μεγαλύτερης κλίμακας σε σχέση με τη σειρά του Netflix The Punisher. Παρότι πρόκειται για ειδική παρουσίαση στο Disney+, η παραγωγή διακρίνεται από κινηματογραφική αισθητική, με τον Reinaldo Marcus Green να υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο.

Η νέα αυτή παραγωγή της Marvel Television φαίνεται να διαθέτει υψηλότερη παραγωγική αξία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον χαρακτήρα. Παράλληλα, το One Last Kill λειτουργεί ως προοίμιο για τη συμμετοχή του Punisher στο Spider-Man: Brand New Day, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του για το ευρύτερο MCU.

Το The Punisher: One Last Kill θα προβληθεί στο Disney+ στις 12 Μαΐου, μία εβδομάδα μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν του Daredevil: Born Again. Η τελευταία σκηνή του trailer, έξω από το Gnucci’s Restaurant, υποδεικνύει πως ο Castle θα έρθει αντιμέτωπος με τη διαβόητη Ma Gnucci, έναν από τους πιο γνωστούς αντιπάλους του από τα κόμικς του Garth Ennis.

Πώς διαφέρει το νέο λογότυπο από τα προηγούμενα

Σε σύγκριση με το λογότυπο της σειράς του 2017 στο Netflix, το νέο One Last Kill διατηρεί το σκοτεινό και τραχύ ύφος, αλλά με πιο συμπαγή σχεδιασμό. Το χαρακτηριστικό κρανίο έχει αφαιρεθεί, δίνοντας τη θέση του στον υπότιτλο ONE LAST KILL.

Η αισθητική συνέχεια συνδέεται με τις δηλώσεις του Bernthal και της δημιουργικής ομάδας, που τονίζουν πως ο χαρακτήρας δεν υφίσταται «επανεκκίνηση», αλλά επιστρέφει πιο σκληρός από ποτέ. Η R-rated κατάταξη του special επιβεβαιώνει ότι η βία θα είναι έντονη, όπως αναμένουν οι θαυμαστές του Punisher.

Σε αντίθεση με το πιο «καθαρό» και μοντέρνο λογότυπο του Daredevil: Born Again —το οποίο στη δεύτερη σεζόν απέκτησε πιο σκοτεινό τόνο— το One Last Kill επιλέγει μια ωμή, σχεδόν «γκράφιτι» αισθητική, θυμίζοντας κάτι ζωγραφισμένο πρόχειρα σε τοίχο. Αυτή η επιλογή ενισχύει την ταυτότητα του Punisher ως ενός χαρακτήρα που κινείται εκτός ορίων.