H άφιξη της Οικογένειας Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων, ενός project που υλοποιείται υπό την ηγεσία της SEAT & CUPRA για λογαριασμό του Brand Group Core του Ομίλου Volkswagen, φιλοδοξεί να καταστήσει την ηλεκτρική κινητικότητα προσιτή σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο με τα τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα από τρεις διαφορετικές μάρκες, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία.

Η έναρξη παραγωγής των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρεία και αναδεικνύει το Martorell σε κορυφαίο κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της έναρξης παραγωγής παρευρέθηκαν ο Pedro Sánchez, Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Oliver Blume, CEO του Volkswagen Group, ο Thomas Schäfer μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG, επικεφαλής του Brand Group Core, CEO της μάρκας Volkswagen και Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου των SEAT & CUPRA και ο Marcus Haupt – CEO SEAT & CUPRA.