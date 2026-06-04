Ο παλμός του μεγαλειώδους «Europiano», του πανευρωπαϊκού εγχειρήματος που θα πραγματοποιηθεί στην Γιορτή της Μουσικής στις 21 Ιουνίου θα χτυπήσει και στην Πνύκα. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με ARTE, ZDF και Unitel blue, γίνεται μία από τις 10 ευρωπαϊκές πόλεις σε αυτόν τον Live μουσικό μαραθώνιο τον οποίο θα παρακολουθήσουν εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο σπουδαίος μαέστρος Κωνσταντίνος Καρύδης θα διευθύνει την Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης) η οποία θα ερμηνεύσει το Κοντσέρτο αρ. 5 για πιάνο και ορχήστρα του Μπετόβεν, το περίφημο «Αυτοκρατορικό», με σολίστ τον διακεκριμένο πιανίστα Λούκας Στέρνατ (φωτογραφία).

Στο Europiano συμμετέχουν επίσης στις άλλες πόλεις κορυφαίοι πιανίστες της διεθνούς σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Μάρτα Αρχερίτς, Γιουλιάνα Αβντέεβα, Ράφαου Μπλέχατς, Μπρους Λιου, Ερικ Λου, Μάο Φουτζίτα, Χαγιάτο Σουμίνο, Νομπουγιούκι Τσούτζι, Αννα Βινίτσκαγια εκπροσωπώντας διαφορετικές μουσικές σχολές, γενιές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Τους συνοδεύουν διακεκριμένες ευρωπαϊκές ορχήστρες, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, η Ορχήστρα του Παρισιού, η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοκχόλμης, η Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, η Ορχήστρα Gulbenkian και άλλες σημαντικές συμφωνικές δυνάμεις της Ευρώπης, υπό τη διεύθυνση μαέστρων διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους οι Χάνου Λίντου, Αλέν Αλτίνογλου, Πετρ Ποπέλκα.

Στον Κήπο του Μεγάρου

Η ελληνική συμμετοχή με φόντο τον αττικό ουρανό και την Ακρόπολη θα κινηματογραφηθεί στον Λόφο της Πνύκας και θα μεταδοθεί από το ARTE, το γαλλογερμανικό κανάλι που εκπέμπει δορυφορικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κοινό της Αθήνας θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή μουσική γιορτή στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δημόσια προβολή του Europiano. Από τις 16:30 έως τις 23:00 θα μεταδοθούν ζωντανά σε μεγάλη οθόνη όλες οι συναυλίες της διοργάνωσης από τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές πόλεις, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία συνεχούς μουσικής περιήγησης στην Ευρώπη. Η είσοδος στον Κήπο θα είναι ελεύθερη, με ηλεκτρονική κράτηση.