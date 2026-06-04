Στους λόφους της αρχαίας Θορικού, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Λαύριο, βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής.

Σε αυτό το βίντεο του LifeAfterGravity, εξερευνάται το αρχαίο θέατρο του Θορικού, ένα μνημείο που συγκαταλέγεται στα αρχαιότερα σωζόμενα θέατρα του ελλαδικού χώρου και ξεχωρίζει για τη μοναδική του μορφή. Παράλληλα, παρουσιάζονται δύο μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι της περιοχής, μνημεία που μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία και τη σημασία του τόπου ήδη από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ.

Μέσα από εναέρια και επίγεια πλάνα, ταξιδεύουμε σε έναν τόπο όπου συνυπάρχουν η προϊστορία, η μυκηναϊκή εποχή, τα αρχαία μεταλλεία και η κλασική αρχαιότητα. Έναν τόπο που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Λαυρεωτικής και εξακολουθεί να διατηρεί ζωντανά τα ίχνη του παρελθόντος.