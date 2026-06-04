Ενας καμένος κορμός από την Πεντέλη κρέμεται ανάποδα, κομμένος στα δύο, σαν σφάγιο. Πλάι του τα απομεινάρια μιας πόλης – μακέτας δημιουργούν ένα ψυχοτοπίο, «έναν ενδιάμεσο χώρο όπου η συνάντηση με την καταστροφή είναι ασφαλής». Με αυτά τα λόγια περιγράφει ο Κλάιντι Τσάνο το έργο του που πρέπει να ξετρυπώσει το βλέμμα στις παρειές του λόφου των Νυμφών, στον περιβάλλοντα χώρο του Αστεροσκοπείου. Λίγα μέτρα μακριά, σε μια σπηλιά που απαιτεί να σκαρφαλώσεις για να την πλησιάσεις, μια οικοσκευή – εύπλαστη και σχεδόν διάφανη – αιωρείται από την οροφή στο έργο της Αννας Προβατάρη, ενώ στο ενδιάμεσο, σαν μόνιμοι κάτοικοι του μη αστικού τούτου τοπίου στην καρδιά της πόλης, οι παράξενοι φύλακες του Κώστα Κοϊνού, μοιάζουν να έχουν πλαστεί από τα υλικά και τα χρώματα της φύσης.

Είναι μερικές μόνο από τις 30 εικαστικές στάσεις που έχουν δημιουργηθεί στον κήπο που περιβάλλει το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο χώρος, που είχε μεταμορφωθεί από την εικαστική παρέμβαση του Αντριαν Βίλα Ρόχας και του οργανισμού ΝΕΟΝ το 2017, ενεργοποιείται και πάλι μέσω μιας ομαδικής αυτή τη φορά έκθεσης, με τη συμμετοχή 22 καλλιτεχνών. Και υπό τον τίτλο «Servare Intaminatum. Κλιματική κρίση – Από το αόρατο στο ορατό ή πώς να αναπαραστήσεις το αδιανόητο» καλεί τους επισκέπτες να επανεξετάσουν την κλιματική κρίση όχι μόνο ως περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά ως απόρροια των πολιτικών και οικονομικών συστημάτων που κυριαρχούν στον πλανήτη.

«Η έκθεση μας καλεί να φανταστούμε τη Γη όχι ως αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά ως ζωντανό σώμα, εύθραυστο και κοινό. Το ερώτημα, ίσως τελικά, δεν είναι πώς θα σωθεί ο πλανήτης, αλλά πώς θα μάθουμε να ζούμε χωρίς να λειτουργούμε ως παράσιτα», επισημαίνει ο επιμελητής της έκθεσης, Δημήτρης Τρίκας.

Μαύρες πλαστικές μεμβράνες μεταμορφώθηκαν σε νήμα για να υφανθούν με δυο διαφορετικές πλέξεις τα χαλιά της Πανδώρας Μουρίκη πλάι στα λευκά με ατραντέδες παραδοσιακά σεντόνια της. Στα φωτογραφικά καρέ της Εφης Χαλιωρή πρωταγωνιστούν τα κατάλοιπα από ένα διαλυτήριο αυτοκινήτων, ενώ ένα μεγάλο ποσό πλαστών χαρτονομισμάτων έχει «κρύψει» σε ένα εγκαταλειμμένο βαν ο Δημήτρης Αλειθινός.

Την απορία γιατί δίπλα στο ημίεργο που άφησε πίσω του ένας αρχαίος γλύπτης στο εργαστήρι του οι διοργανωτές «ξέχασαν» ένα σωρό από παλέτες και σακούλες σκουπιδιών δημιουργούν τα μαρμάρινα παραπλανητικά έργα του Ανδρέα Λόλη. Πριν φύγετε μην παραλείψετε, μεταξύ άλλων, να γνωρίσετε τα πολλά πρόσωπα ενός τρελού στις 12 οθόνες του Πάνου Σκλαβενίτη, να περιεργαστείτε την κουβέρτα από συσκευασίες χαπιών της Πέγκυς Κλιάφα, τις διάτρητες ζωγραφισμένες στο χαρτί καλύβες του Δημήτρη Εφέογλου – στο εσωτερικό του μουσείου του Αστεροσκοπείου – και να εντοπίσετε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και τη Lady Gaga στον μαρμάρινο διάδρομο του Παναγιώτη Κουλουρά.