Χρειάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να τον απειλήσει πως αν δεν αποσύρει την αναδημοσίευση ανώνυμου ποστ, που παρότρυνε την Μπακογιάννη να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγόνια της, θα έθετε εαυτόν και εκτός ΚΟ για να κατεβάσει ο Μακάριος Λαζαρίδης το σχόλιο του τρολ που τόσο του άρεσε. Βέβαια, στην «ατυχέστατη» και «λάθος κίνηση» το Μαξίμου δεν είδε την τοξικότητα για την οποία ανησυχεί πολύ ξανά. Τελικά, δεν έχει σημασία πόσο τοξικός είσαι, όσο υπάρχει κάποιος που σ’ αγαπάει.

Συνέδριο

Η Ράνια Σβίγκου προειδοποίησε τους ευρωπαίους συντρόφους της, στο 8ο Συνέδριο του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, πως «δεν αρκεί να λέμε “όχι” στις διαρκείς παραβιάσεις της διεθνούς νομιμότητας από τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, αλλά οφείλουμε να μιλήσουμε επιτέλους για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, καθώς και για μια κοινή Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ». Εντάξει, τα ίδια πάνω κάτω υποστηρίζουν κι οι κεντροαριστεροί αλλά για εκείνους μιλάει ο Σάντσεθ – ο οποίος βρίσκει περισσότερα ευήκοα ώτα.

Καρδιά

«Η καρδιά μου, σας ξαναλέω, είναι πιο κοντά στη νομική μου υπόσταση. Από την άλλη, καταλαβαίνω τους συναδέλφους μου. Μπορεί να μην πρέπει να τους στεναχωρήσω. Θα το σκεφτώ», είπε ον κάμερα ο Μάκης Βορίδης. Κατά τα λεγόμενά του, αν ψήφιζε με αποκλειστικά νομικά κριτήρια, θα καταψήφιζε και στις 13 περιπτώσεις την άρση της ασυλίας. Αλλά, επειδή η υπόθεση έχει έντονη πολιτική διάσταση, κάνει δεύτερες σκέψεις. Λανσάρει έναν εύσχημο τρόπο να αφήσει κανείς το αντάρτικο και να ξαναμπεί στον τακτικό στρατό, αναμφίβολα.

Κινητά

Σε συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου, που αντάλλαξαν απόψεις με την αρμόδια επίτροπο, ο Νίκος Παπανδρέου έθεσε το θέμα των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, υποστηρίζοντας πως είναι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» όπου κουβεντιάζουν τον εθισμό των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φιλική συμβουλή: μη βγει κι αυτός κάνοντας «six-seven» τώρα που η σοσιαλμιντιακή παρουσία του Κινήματος έχει πάρει τα πάνω της. Γιατί δεν έχει πάψει να ψάχνει με το κιάλι τους ψηφοφόρους νεαρής ηλικίας το ΠΑΣΟΚ.