Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «εταιρικής σχέσης» μεταξύ του αμερικανικού κράτους και μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με πιθανή συμμετοχή του Δημοσίου στο κεφάλαιό τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως έχει προγραμματιστεί συνάντηση με κορυφαία στελέχη του κλάδου, επισημαίνοντας ότι «όλοι τους θα έρθουν στον Λευκό Οίκο, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα».

«Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό, γίνεται σχεδόν μια εταιρική σχέση με τον αμερικανικό λαό, και το εξετάζουμε», σημείωσε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης του.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο NOTUS, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας. Οι συζητήσεις φέρονται να αφορούν την πιθανότητα οι εταιρείες να παραχωρήσουν εθελοντικά μερίδια στο κράτος, το οποίο θα μπορούσε να αποκομίζει μερίσματα από αυτά.

Την ιδέα αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προωθεί κυρίως ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.