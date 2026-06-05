Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε μία αναπάντεχη ήττα στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών, καθώς παρότι προηγήθηκε με 2-0 στα σετ, τελικά ηττήθηκε με 3-2 από τη Σουηδία, καταρρέοντας στο κρίσιμο φινάλε του αγώνα.

Η «γαλανόλευκη» είχε τον έλεγχο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με σταθερό προβάδισμα απέναντι στους Σκανδιναβούς και μόνο μία στιγμή ισοπαλίας στο 7-7 στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε εύκολα με 25-19.

Στο δεύτερο σετ, η Σουηδία αντέδρασε, παίρνοντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του σετ και φτάνοντας μέχρι το +3 (15-18). Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση στο φινάλε και να κάνει το 2-0 με 25-23.

Η ανατροπή της Σουηδίας ξεκίνησε στο τρίτο σετ. Η Ελλάδα είχε προβάδισμα μέχρι το 24-20 και φαινόταν να ελέγχει το παιχνίδι, όμως οι Σουηδοί επέστρεψαν δυναμικά και μείωσαν σε 2-1 (25-27). Στο τέταρτο σετ, οι Σκανδιναβοί κυριάρχησαν πλήρως, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με 25-18.

Το πέμπτο και τελευταίο σετ ήταν αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο μέχρι το φινάλε. Τελικά, η Σουηδία κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη με 15-13, ολοκληρώνοντας την εντυπωσιακή ανατροπή.

Τελικό σκορ σετ: 25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15