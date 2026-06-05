Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 68-58 και ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1.
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58
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Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 68-58 και ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1.
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58
Ο Παναθηναϊκός πήρε την αντίδραση που έψαχνε στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, φτάνοντας σε μια σημαντική νίκη με 68-58 στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» βελτίωσαν αισθητά την αμυντική τους εικόνα μετά το πρώτο ημίχρονο, περιόρισαν τον Ολυμπιακό και με επιθετικό ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Μετά […]
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την εικόνα του Ολυμπιακού μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL, με τους «πράσινους» να ισοφαρίζουν τη σειρά σε 1-1. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματικός και επέβαλε τον ρυθμό του στο ΟΑΚΑ, φτάνοντας στη νίκη στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο […]
Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 68-58 και ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις, ο οποίος άφησε πίσω του την άστοχη εμφάνιση του πρώτου αγώνα στο ΣΕΦ και «εκτέλεσε» τον Ολυμπιακό, οδηγώντας την ομάδα του σε […]
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μπήκε άστοχα στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, χάνοντας ελεύθερο τρίποντο στην πρώτη περίοδο. Παρά το άστοχο σουτ, η αντίδραση του κόσμου στο ΟΑΚΑ ήταν άμεση και χαρακτηριστική, καθώς οι φίλαθλοι χειροκρότησαν θερμά τον Αμερικανό φόργουορντ, προσπαθώντας να τον εμψυχώσουν για τη συνέχεια της αναμέτρησης.
Στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πρωταγωνιστής του δυναμικού ξεκινήματος των «ερυθρόλευκων» ήταν ο αρχηγός τους, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος μπήκε «ζεστός» στο ματς και οδήγησε την ομάδα του σε αρχικό σερί 7-0. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε απόλυτη ευστοχία στο ξεκίνημα, […]