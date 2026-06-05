Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις, ο οποίος άφησε πίσω του την άστοχη εμφάνιση του πρώτου αγώνα στο ΣΕΦ και «εκτέλεσε» τον Ολυμπιακό, οδηγώντας την ομάδα του σε μια μεγάλη νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, με τον Κώστα Παπανικολάου να δίνει τον τόνο επιθετικά, όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε σταδιακά, βελτιώνοντας την άμυνά του και βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν κοντά στο σκορ, ωστόσο στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα και περιόρισε σημαντικά τον Ολυμπιακό.

Με καθοριστικά τρίποντα και προσωπικές ενέργειες του Χέιζ-Ντέιβις, οι «πράσινοι» πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης, άνοιξαν τη διαφορά και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά μέχρι το φινάλε, φτάνοντας σε μια νίκη που φέρνει τη σειρά στα ίσα και δίνει νέο ενδιαφέρον στη συνέχεια των τελικών.