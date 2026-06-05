Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την εικόνα του Ολυμπιακού μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL, με τους «πράσινους» να ισοφαρίζουν τη σειρά σε 1-1.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματικός και επέβαλε τον ρυθμό του στο ΟΑΚΑ, φτάνοντας στη νίκη στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο τεχνικός των Πειραιωτών στάθηκε στα λάθη της ομάδας του, τονίζοντας πως αρκετοί παίκτες-κλειδιά δεν απέδωσαν στο επίπεδο που απαιτούσε το ματς.

Ο έμπειρος προπονητής υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός δεν λειτούργησε σύμφωνα με το αγωνιστικό του πλάνο, ενώ επισήμανε πως η απόδοση ορισμένων βασικών μονάδων ήταν αισθητά χαμηλότερη από τα συνηθισμένα στάνταρ τους.

«Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματα μας. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα πήραμε διαφορά διψήφια. Μετά δεν το κάναμε. Υστέρησαν σοβαρά κάποιοι σημαντικοί παίκτες. Όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας.»