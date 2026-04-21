Αντιμέτωποι σε ένα υβριδικό παιχνίδι στρατηγικής, μπλόφας και πραγματικής ισχύος έμοιαζαν χθες ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως αν εκπνεύσει (στις 3 το πρωί της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) η μεταξύ τους εκεχειρία «τότε θα αρχίσουν να εκρήγνυνται πολλές βόμβες», την Τεχεράνη να στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα όσον αφορά την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε έναν νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και το Πακιστάν να προετοιμάζεται, εκκενώνοντας το ξενοδοχείο Serena και αναπτύσσοντας επιπλέον 10.000 αστυνομικούς, για τη διεξαγωγή αυτού του τελευταίου στο Ισλαμαμπάντ.

Η απόφαση του Ιράν να κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, το Σάββατο, μόλις ένα 24ωρο αφότου τα είχε ανοίξει, και η επιλογή των ΗΠΑ, το βράδυ της Κυριακής, να ανοίξουν προειδοποιητικά πυρ και στη συνέχεια να πάρουν τον έλεγχο μεγάλου ιρανικού φορτηγού πλοίου, στη θάλασσα του Ομάν, που «προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό» τους, είναι μόνο δύο από τις κινήσεις που απείλησαν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα – δίνοντας στο μεταξύ νέα ώθηση στην τιμή του πετρελαίου.

Παρότι ο Τραμπ είχε προαναγγείλει ήδη από προχθές τη μετάβαση αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, έπειτα από εκείνον της 11ης Απριλίου, το ιρανικό κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ανέφερε αρχικά ότι η Τεχεράνη «δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να συμμετάσχει». Το Ιράν «θα ανταποδώσει σύντομα» τη σύλληψη του ιρανικού φορτηγού πλοίου, απείλησε στη συνέχεια εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου Εθνικής Αμυνας κάνοντας λόγο για «ενέργεια ένοπλης πειρατείας».

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, επεσήμανε πως, παρότι το Ιράν πρέπει να παραμείνει σταθερό «απέναντι στην αδικία και τις υπερβολικές απαιτήσεις», η συνέχιση του πολέμου «δεν ωφελεί κανέναν». Η Τεχεράνη «δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση» σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή τις σε νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, δήλωσε με τη σειρά του εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, αμφισβητώντας το κατά πόσο οι ΗΠΑ επιθυμούν πράγματι να ακολουθήσουν τη διπλωματική οδό.

Μία ιρανική αντιπροσωπεία σχεδιάζει να ταξιδέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αποκάλυψαν τελικά, μιλώντας στους «New York Times», «δύο ανώτεροι ιρανοί αξιωματούχοι». Ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής, πρόσθεσαν αναφερόμενοι στον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, θα παραστεί εφόσον παραστεί και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Μιλώντας χθες στη «New York Post», ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε υποστηρίξει πως ο Βανς και οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ήταν «καθ’ οδόν» και θα έφταναν στο Ισλαμαμπάντ το βράδυ.

Στη συνέχεια, ωστόσο, κυβερνητικές πηγές είπαν στο CNN πως ο αμερικανός αντιπρόεδρος, ο οποίος ηγήθηκε και των αποτυχημένων διαπραγματεύσεων της 11ης Απριλίου, αναμένεται να αναχωρήσει για το Πακιστάν σήμερα και ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ είπε στο Fox News πως «περιμένει από το Ιράν να υπογράψει μια συμφωνία» απόψε στο Ισλαμαμπάντ. Αδιαφορώντας για τη σύγχυση και συνεχίζοντας τον γύρο των συνεντεύξεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στο Bloomberg πως μια παράταση της 15ήμερης εκεχειρίας που εφαρμόστηκε στις 8 Απριλίου είναι «εξαιρετικά απίθανη» χωρίς συμφωνία.