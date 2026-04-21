Με τον δικό του, χαρακτηριστικά αμφιλεγόμενο τρόπο, σχολίασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την αλλαγή σκυτάλης στα υψηλά κλιμάκια της Apple.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Τιμ Κουκ «απίστευτο τύπο και ηγέτη», αποκαλύπτοντας πως ένιωσε κολακευμένος όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Apple τον είχε καλέσει για πρώτη φορά, στην αρχή της πρώτης του θητείας, προκειμένου να επιλυθεί ένα ζήτημα. Ο πρόεδρος δεν δίστασε να υπερθεματίσει, χρησιμοποιώντας τη φράση «μου φίλησε τον κ@@@».

«Για εμένα όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα του Τιμ στις αρχές της πρώτης θητείας μου. Είχε ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα που μόνο εγώ, ως πρόεδρος, μπορούσα να επιλύσω. Οι περισσότεροι θα είχαν πληρώσει εκατομμύρια δολάρια σε έναν σύμβουλο, τον οποίο πιθανότατα δεν θα γνώριζα, αλλά ο οποίος θα έλεγε ότι με γνώριζε καλά. Ο λογαριασμός θα είχε πληρωθεί, αλλά η δουλειά δεν θα είχε γίνει. Όταν έλαβα το τηλεφώνημα, είπα: “Ουάου, με καλεί ο Τιμ Απλ (Κουκ!), πόσο μεγάλο είναι αυτό;”. Ήμουν πολύ εντυπωσιασμένος με τον εαυτό μου που ο επικεφαλής της Apple με καλούσε για να “μου φιλήσει τον κ@@@”», ανέφερε ο πρόεδρος, περιγράφοντας την αρχή της γνωριμίας του με τον Κουκ.

Όπως εξήγησε, έλυσε το πρόβλημα αποτελεσματικά και από εκεί ξεκίνησε μια μακρά και, όπως είπε, «ωραία σχέση» με τον επικεφαλής της Apple.

«Κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων που ήμουν πρόεδρος, ο Τιμ μού τηλεφωνούσε, αλλά όχι υπερβολικά συχνά, και εγώ τον βοηθούσα όποτε μπορούσα. Χρόνια αργότερα, μετά από 3 ή 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, άρχισα να λέω στους ανθρώπους, σε όποιον ήθελε να ακούσει, ότι αυτός ο τύπος είναι ένας καταπληκτικός διευθυντής και ηγέτης. Μου τηλεφωνεί, τον βοηθάω (αλλά όχι πάντα, γιατί μερικές φορές είναι πολύ επιθετικός στις απαιτήσεις του!), και αυτός φέρνει το έργο εις πέρας, ΓΡΗΓΟΡΑ, χωρίς να δοθεί ούτε δεκάρα σε εκείνους τους πολύ ακριβούς (εκατομμύρια δολάρια!) συμβούλους στην πόλη, που μερικές φορές το διεκπεραιώνουν και άλλες όχι», πρόσθεσε ο πρόεδρος, καταλήγοντας: «Ο Τιμ Κουκ είναι ένας απίστευτος τύπος!!!»