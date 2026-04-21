Λίγα 24ωρα μετά την κατάσχεση του – υπό σημαία Ιράν – πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις προχώρησαν σε νέα επίδειξη ισχύος, απαγορεύοντας την είσοδο σε τάνκερ που έπλεε ανοιχτά της Σρι Λάνκα στη θαλάσσια περιοχή όπου ισχύει η ναυτική απαγόρευση των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα (21.04.2026), μέσω σχετικού βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media, ότι Αμερικανοί στρατιώτες πραγματοποίησαν νηοψία σε τάνκερ χωρίς σημαία, προειδοποιώντας πως θα «χτυπήσουν τα δίκτυα του Ιράν οπουδήποτε και αν λειτουργούν».

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν και πραγματοποίησαν νηοψία χωρίς απρόοπτα στο πλοίο M/T Tifani, το οποίο έπλεε δίχως σημαία εντός της περιοχής ευθύνης της INDOPACOM [της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ για τον Ινδο-Ειρηνικό] και το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Ακόμη, στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται: «Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, θα συνεχίσουμε τις παγκόσμιες προσπάθειες επιβολής του νόμου στη θάλασσα για την εξάρθρωση παράνομων δικτύων και την απαγόρευση πλοίων που έχουν κυρωθεί και παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν – οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται».

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν πως, πέρα από τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, θα εμποδίζουν την πλεύση πλοίων οπουδήποτε σε διεθνή ύδατα. «Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις. Το Υπουργείο Πολέμου θα συνεχίσει να αρνείται στους παράνομους δρώντες και στα σκάφη τους την ελευθερία ελιγμών στον θαλάσσιο τομέα», καταλήγει η αμερικανική ανακοίνωση.