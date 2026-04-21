Ένα σύντομο αλλά αισθητό διάλειμμα από την ανοιξιάτικη καλοκαιρία φέρνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη αναμένονται βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένοι άνεμοι, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Από την Παρασκευή, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με περισσότερη ηλιοφάνεια και ήπια άνοδο της θερμοκρασίας.

Με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας ξεκινά η επιδείνωση την Τετάρτη

Την Τετάρτη 22 Απριλίου, ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη επιδείνωση, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά, στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στα βόρεια, κυρίως τις πρωινές ώρες, ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται στα βορειοδυτικά από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Παράλληλα, θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.

Ενίσχυση των βορείων ανέμων έως και 7 μποφόρ

Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι αρχικά δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ και έπειτα, θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Πτώση θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια και κεντρικά

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Συγκεκριμένα, στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15°C, στα κεντρικά και το βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τους 18 με 19°C, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 22 με 24°C και τοπικά έως 25°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί και βαθμιαία βορειοανατολικοί 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πρόσκαιρα θα είναι έντονες. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Συνέχεια με άστατο καιρό την Πέμπτη

Την Πέμπτη 23 Απριλίου, ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και την Κρήτη. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα στα βόρεια και κεντρικά θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση, ενώ θα επιμείνουν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Παράλληλα, θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βόρειων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση τη νύχτα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, φτάνοντας τους 16 με 17°C στα περισσότερα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και τους 18 με 20 και τοπικά 21 με 22°C στα δυτικά και νότια.

Βελτίωση την Παρασκευή – Άνοδος της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή 24 Απριλίου, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και έως το πρωί το νότιο Ιόνιο και η νότια Πελοπόννησος, όπου θα επιμείνουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, όπου δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.