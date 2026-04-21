Με την άφιξη του στην Ελλάδα η νέα iX3 δείχνει με την Ανατολή της πρεμιέρα του να τα πηγαίνει περίφημα. Το νέο μοντέλο με σημαία την ηλεκτροκίνηση, κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των αγοραστών του, μάλιστα για αγοραστές ππου δεν είχαν προηγουμένως επιλέξει μοντέλο της BMW. Στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο SUV, αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο όλων των ηλεκτρικών οχημάτων της μάρκας, που έχουν παραγγελθεί μέχρι σήμερα.

Άλλωστε το μενού των πλεονεκτημάτων του δικαιολογεί τις προτιμήσεις των αγοραστών στο νέο βαυαρικό μοντέλο. Και το πρώτο είναι η τεχνολογική του καινοτομία σε επίπεδο ηλεκτροκίνησης. Η νέα BMW iX3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση της μάρκας, χάρη στην τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, την αυτονομία των 800 χλμ.

Η iX3 40 υιοθετεί τη νέα τεχνολογία eDrive έκτης γενιάς , που αναπτύχθηκε ειδικά για τη Neue Klasse και σηματοδοτεί ένα τεχνολογικό άλμα. Όλα τα επιμέρους συστήματα έχουν σχεδιαστεί για αρχιτεκτονική 800V. Ένας ηλεκτροκινητήρας 320 ίππων και 500 Nm ροπής είναι ενσωματωμένος στον πίσω άξονα και κινεί τους αντίστοιχους τροχούς, επιταχύνοντας στα πρώτα 100 χλμ./ώρα εντός 5,9 δλ. και μέχρι τα 200 χλμ./ώρα τελικής.

Η νέα BMW iX3 40 θα διατίθεται στην ελληνική αγορά από το καλοκαίρι του 2026 στην Προτεινόμενη Λιανική Τιμή Μετά Φόρων των 63.000€.